Marc Márquez y su momento más bajo antes de volver a ser campeón: «Me miraba al espejo y dudaba de mí»

Marc Márquez ha mandado un aviso a sus rivales. El vigente campeón del mundo de MotoGP asegura que no ha perdido «el hambre» y tiene ganas de que arranque la temporada para «salir con todo» de nuevo. En el preestreno de ‘Volver’, el documental de DAZN sobre el regreso del rey a lo más alto, el español analizó su temporada y su camino hasta volver a la cima. No todo fue de color de rosa. Márquez reconoció que también tuvo momentos en los que llegó a dudar de sí mismo.

El nueve veces campeón del mundo disfrutó del visionado del primer capítulo del documental: ‘Caer’ en los Teatros Luchana. Tras verlo, el ilerdense reconoció que «va bien recordar de dónde vienes. Ha sido más duro de lo que tocaba, más de lo que le deseo a nadie, pero el insistir me ha llevado al año más bonito de mi carrera. Y vivirlo con mi hermano Álex lo ha hecho mejor».

En el documental participan leyendas del deporte español como Fernando Alonso, Pau Gasol, Rafa Nadal, Andrés Iniesta o Alexia Putellas, doble Balón de Oro femenino. Ninguno de ellos dudó en participar en el documental cuando se lo propusieron. Unos deportistas que aseguran que Márquez es una inspiración para otros: «Como dice Rafa: ‘Si tú lo dices’. Entre deportistas tenemos esa empatía, sin vivir lo mío explican lo mismo que he vivido. Es una empatía que creamos sin haber hablado o habernos visto. Me gusta pensar: ‘Esta gente está hablando de mí’. Yo, de pequeño, los veía embobado. Tenemos ese privilegio de ayudar a personas y a convivir con los problemas en el día a día».

Marc Márquez también explicó que vivió momentos de dudas en los que hablaba con sí mismo: «Sí, tenía conversaciones conmigo mismo. En una de ellas estaba en la vuelta de honor de Japón y hablaba conmigo mismo. Antes, recuerdo mirarme al espejo y dudar de mí mismo. No conseguía hacerlo y decía ‘soy yo, toca parar’. Hablas contigo mismo e intentas sacar una conclusión. Es imposible sacar una conclusión solo. Tengo la suerte de tener un entorno de amigos, que se preocupan por mi y me dicen lo que harían por su hermano».

«Intentamos siempre abrirnos, pero es imposible abrirse completamente cuando estás sometido a tal presión, porque te crea ansiedad. Lo mejor es ir siguiendo tu instinto. La gente de la calle lo tiene que afrontar sí o sí. La primera etapa es: ‘Cómo mola’. En la segunda eres ya más reservado. Yo, con 15 años, decía: ‘Ostras, estoy hablando en Televisión Española’. Maduramos nuestra vida profesional y personal con una cámara delante. Ahora, con los vídeos de TikTok crecen más rápido. Ahora estoy en un momento en el que digo: ‘Soy así, no voy a gustar a todo el mundo, sale como sale’», explicó sobre cuánto de Marc Márquez deja ver ante los medios.

«El hombro está para dar guerra»

«Hay un momento en el que tu profesión pasa a un segundo plano. Confías en un doctor. Yo me rompí el húmero más parte de una operación que ya tenía en el hombro. Al cabo de 9 meses me dijeron ya puedes empezar la recuperación y digo no se mueve el hombro. Me decían que tenía el síntoma del hombro congelado. No se movía. Recordaba que hacía los mismos ejercicios que mi abuela, cuando yo era un niño. Te conviertes en un paciente para volver a una vida normal, no para competir», agregó.

«El hombro está para dar guerra. Ahora, aprendes a convivir con las molestias. Un deportista es un animal enjaulado. Ahora estoy enjaulado. Eres un tigre que cuando le abren la jaula sales con todo. Ahora estoy enjaulado porque estoy mas o menos bien, empiezo a hacer fuerza, pero quieto. Hay deportistas más valientes y menos valientes, pero la pasión es la misma».

Marc Márquez se ha quedado en paz porque ha logrado que la lesión haya quedado en una experiencia en el pásado: «El estoy en paz conmigo mismo es porque no quería que la lesión marcará mi carrera deportiva. No quería que dijeran: ‘Ganó mucho pero a partir de la lesión no fue el mismo y no consiguió ganar’. Que la ha marcado, pero es una experiencia. He vuelto a ganar y ha quedado como una experiencia. El error fue volver a Jerez, no la caída. No quería que se viera marcado en mi vida. Han sido tres años que he perdido en mi carrera profesional pero que he ganado mucho en mi vida personal».

«Dinero cero, gas todo»

El ilerdense explicó su salida de Honda: «La decisión me ayudó a tomarla porque no estaba en paz conmigo mismo. No quería que el hambre se acabara allí. Pasa de lo físico a lo psicológico, que es más duro. Dentro de este periodo dos veces visión doble, costillas rotas… La frase que me marcó fue: ‘Nosotros seguiremos siendo tus amigos’. ¿Lo económico? Me tengo que volver muy loco para gastármelo todo. Que cuanto más gane mejor, ¿eh?»

«Salir de esa zona de confort es lo que me retenía. Tenía la pregunta: ‘¿Soy competitivo o no soy competitivo?’. Dije necesito la moto que ahora mismo esta ganando para saber si era o no competitivo. Fui a Gresini y les dije quiero ir a competir con vosotros. Me dijeron: ‘Soldi zero’ (dinero cero), y contesté: ‘Non ti preocupare’ (No te preocupes), ‘soldi zero, gas tutto’ (dinero cero, gas todo)’», añadió.

«El plan lo tenía muy marcado»

Sobre el plan, Marc Márquez reconoció que lo tenía todo pensado y estudiado. Sabía que en 2025 se abrían las motos oficiales y tendría una oportunidad si lo hacía bien en Gresini: «Un deportista tiene que ser rápido, trabajar pero tiene que decidir bien. El plan lo tenía muy marcado. ¿Por qué un año con Gresini? Porque sabía que al año siguiente se liberaban las motos Factory. Si me hubiera quedado un año más en Honda haciendo el 10-12 me quemaba y no habría tenido esa moto factory».

«Después de este Mundial, la lesión se está recuperando bien y si no hay imprevistos, tengo que seguir sumando. Es la primera vez que gano un campeonato y me quedo vacío. En Indonesia no tenía ganas de subirme a la moto. Otras veces quería que llegara la siguiente carrera y ganarlos a todos. Una cosa es la recuperación y la otra es el hambre, que eso no se ha ido. En el futuro, hay muchas cosas que tengo que gestionar. Tengo ganas de seguir y tengo que escuchar a mi cuerpo. Van saliendo cositas que no se saben. Muchos deportistas tienen que parar, pero por su cuerpo no por las ganas de seguir. De momento, para el 2026 estamos con ganas», concluyó el de Cervera.