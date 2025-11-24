El independentismo ataca a los hermanos Márquez por no hablar en catalán en la celebración en Cervera

Cervera fue el escenario del colofón final a la temporada de Marc y Álex Márquez. Los hermanos vivieron un día histórico rodeados de su gente y sus equipos en su localidad natal tras proclamarse campeón y subcampeón del mundo de MotoGP. Algo que no había pasado en la vida, que dos hermanos acaben primero y segundo del Mundial en la categoría reina. Pero ni siquiera en un día así, de fiesta, el independentismo les ha dejado tranquillos y les han criticado por realizar el acto en castellano y no hablar en catalán.

El actor catalán Joel Joan fue uno de los más críticos con ellos. Asegura incluso que «Franco estaría orgulloso de vosotros par de palanganeros». Todo esto es porque el acto realizado en el escenario con todos los aficionados provenientes de todas partes de España, no sólo de Cervera. Pero este actor independentista estalló contra ellos en redes sociales con un mensaje durísimo: «Campeones del mundo en catalanofobia. Españolizadores. Acomplejados. Serviles. Franco estaría orgulloso de vosotros par de palanganeros».

Campions del món en catalanofòbia. Espanyolitzadors. Acomplexats. Servils. Franco estaria orgullós de vosaltres parell de palanganers. — Joel Joan (@JoelJoanJuve) November 23, 2025

La familia Márquez es catalanoparlante y, de hecho, en la rueda de prensa realizada en el Ayuntamiento de Cervera respondieron en catalán a las preguntas en catalán de los medios locales. Pero, el acto en el escenario se realizó en castellano porque vinieron aficionados de todas las partes de España a ver al campeón y subcampeón de MotoGP. También estaban presentes los mecánicos y directivos del Ducati Lenovo y Gresini Racing.

Nadie quiso perderse la histórica fiesta en Cervera con sus dos hijos predilectos. Lo cierto es que Joel Joan no fue el único que atacó a los hermanos Márquez por este motivo. «Los Marqueses de Cervera», les apodó uno. Otro afirmó que no tenía nada de divertido ver a una familia catalanoparlante hablando en castellano en un pueblo de Cataluña: «Demencial. Familia catalanoparlante expresándose en CASTELLANO en el pueblo de Cervera. Divertido no tiene nada…».

És demencial. Família catalanoparlant expressant-se en CASTELLÀ al poble de Cervera. De divertit no en té res… https://t.co/1XFVDbAkVr — Andreu Monrós Garrigosa (@AndreuMonros) November 22, 2025

Los Marqueses de Cervera. — Jordi Eroles i Asensio (@JordiEroles) November 23, 2025