Pilar Alegría se mete en la fiesta de los hermanos Márquez en su pueblo tras ningunear MotoGP todo el año

La ministra Pilar Alegría se ha plantado en Cervera (Lleida), el pueblo de los hermanos Márquez donde este sábado se hizo un homenaje a los dos pilotos de MotoGP. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte acudió a la localidad catalana para entrar en la foto de esta celebración especial que se hizo a Marc y Álex Márquez en su pueblo.

Los dos pilotos de MotoGP fueron homenajeados este sábado en Cervera, su pueblo natal, después de su gran temporada, en la que Marc ganó el Mundial y Álex quedó en segundo lugar. En un acto organizado en el Ayuntamiento de esta localidad de la provincia de Lérida, Pilar Alegría llegó incluso a subirse al balcón para salir en la foto.

«Orgullosa de acompañar a Marc Márquez y Álex Márquez en su Cervera. Dos hermanos que han convertido su talento y su lucha en un ejemplo para todo un país. Gracias por emocionarnos y por demostrar que los sueños se logran con valentía, constancia y corazón», escribió en sus redes sociales la ministra Alegría, un mensaje acompañado con varias fotos de su visita a Cervera.

su Cervera. Dos hermanos que han convertido su talento y su lucha en un ejemplo para todo un país. Gracias por emocionarnos y por demostrar que los sueños se logran con valentía, constancia y corazón.

Esta es otra apropiación de Pilar Alegría de un deporte, como suele ser habitual en ella, que utiliza las diferentes disciplinas deportivas para blanquear su imagen y la de su Gobierno y más en un tiempo con tantos escándalos. Alegría no hace caso a MotoGP durante el año, no acude con regularidad a los cuatro Grandes Premios que hay a lo largo de la temporada en España, pero sí va a Cervera para hacerse la foto con los hermanos Márquez.

«Se ha dicho todo de Marc, pero vaya manera más extraordinaria de subir a lo más alto del podio y sobre todo la lección de fortaleza y superación», dijo Pilar Alegría sobre el campeón de MotoGP desde Cervera. Sobre Álex, le animó a «no dejar de plantar cara» a su hermano Marc. «Nos sentimos muy orgullosos de que forméis parte de la elite deportiva de nuestro país», añadió la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, también portavoz del Gobierno de Sánchez.

La polémica que rodea a Pilar Alegría a MotoGP

Se da la circunstancia que Pilar Alegría tuvo hace pocos meses una gran polémica respecto a MotoGP, ya que regó de dinero al circuito de Montmeló de Cataluña en detrimento de otros, como por ejemplo el de Aragón, región de la que ella es líder del PSOE.

El Ejecutivo de Sánchez, del que forma parte Pilar Alegría, concedió una subvención directa de 2 millones, algo que indignó a Jorge Azcón, presidente de Aragón, que mandó una carta a la ministra para pedirle también financiación para el circuito de Alcañiz.