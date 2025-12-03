La AEMET avisa de que no estamos preparados para la nieve: llega a España un frente frío que va a reventar el puente

No estamos preparados para la nieve, la AEMET avisa de que llega un cambio radical que va a reventar el puente. Uno de los peores elementos que teníamos por delante y que podría acabar materializándose es ese frío intenso que hace más difícil salir de casa, especialmente si tenemos en cuenta que estaremos ante un cambio de tendencia que marcará este puente. Nos enfrentamos a un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que todo puede ser posible.

El frío se acabará instalando en unos días en los que la inestabilidad puede acabar siendo una realidad. Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «El paso sucesivo de frentes dejará cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, tendiendo a abrir salvo en el cuadrante noroeste, Cantábrico y este de Baleares, y nuevamente cubriéndose en la mayor parte del territorio con la llegada de un nuevo frente. Se darán precipitaciones, con alguna tormenta y granizo ocasional, en Galicia, Cantábrico, Pirineo occidental, Melilla y este de Baleares, donde podrían ser localmente fuertes, así como persistentes en el extremo oriental del Cantábrico. Al principio también afectarán a amplias zonas del centro y mitad sur peninsular, islas Pitiusas y puntos de Cataluña. Nevará en montañas de la mitad norte y del sureste peninsular a una cota de 1000/1200 metros, también posible en cumbres de Mallorca, y con probables acumulados significativos en el sistema Central sin descartar las Béticas orientales. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas, poco probables y ocasionales en el resto. Nieblas matinales en zonas de la meseta Norte y de las depresiones del nordeste, con bancos de niebla matutinos y vespertinos en montaña. Temperaturas máximas en descenso en áreas mediterráneas, interior este peninsular y Pirineos, con aumentos en el resto de la mitad norte de Aragón, Navarra, Ibérica sur y oeste de Galicia. Pocos cambios en el resto. Mínimas con pocos cambios en Canarias y predominio de los descensos en el resto. Heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte y sierras del sureste peninsular, moderadas en montañas del norte».

Las alertas estarán activadas: «Probables acumulados significativos de nieve en el sistema Central. Rachas muy fuertes de viento en zonas de Alborán, bajo Ebro, Ampurdán y litorales del Cantábrico y Galicia. Posibles chubascos localmente fuertes en el este de Baleares».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplarán viento de componente oeste en la Península y Baleares, estableciéndose la tramontana en Ampurdán y norte del archipiélago. Será moderado en Baleares, tercio este peninsular y litorales, y de flojo a moderado en el resto. Intervalos fuertes con probables rachas muy fuertes en Ampurdán, bajo Ebro, Alborán y litorales del Cantábrico y Galicia, también posibles en sierras del sureste y Menorca. Alisio con intervalos fuertes en Canarias».