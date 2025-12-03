BIAM Audiovisual 2025 culmina en Menorca dos jornadas clave para la industria audiovisual

La isla de Menorca ha acogido el BIAM Audiovisual 2025 junto al Menorca Film Market, un encuentro clave para la industria que reunió a creadores, productores y profesionales del sector en dos intensas jornadas de cine, presentaciones y mesas redondas.

El acto inaugural, celebrado el 1 de diciembre en Il Porto (Maó), marcó el inicio oficial del evento al que asistieron ponentes y representantes institucionales de la industria audiovisual balear como: Begoña Mercadal, gerente de la Fundación Fomento de Turismo de Menorca; la directora del ICIB, Diana de la Cuadra; Andreu Fullana, director de BIAM Audiovisual y Miguel Huesa, director de la Menorca Film Market.

El martes 2 de diciembre se desarrolló una intensa jornada en el Catalonia Mirador des Port, donde el intercambio profesional, la visibilidad de proyectos y la reflexión sobre los retos actuales del audiovisual marcaron la agenda. Todo ello con una programación centrada en el intercambio profesional y la visibilidad de proyectos emergentes.

En sesiones de mañana y tarde, los creadores presentaron sus proyectos ante productoras, agentes de ventas y televisiones. Primera sesión: El efecto Doppler, Horitzó, T’enyor, La hija bastarda, Lengua de signos a todo volumen, Pecats, Xoroi. Segunda sesión: El Menorquín (Doble enze – El Regalo de Franco), Render, Madones, O, Un sonido en la distancia, Ay que te como, Entre Raíles.

Desayuno con las televisiones públicas: relevancia, proximidad y nuevos modelos de contenido

La jornada comenzó con el Desayuno con las TV Públicas, que reunió a Oriol Nolis, director de 2Cat (RTVE-Cataluña) y Nadia Halwani, responsable de Producción Ajena y Ficción de IB3. Una mesa moderada por Gloria Saló, responsable de Producción y Contenido en GECA.

Oriol Nolis destacó la necesidad de apostar por contenidos diferenciados y pensados para tener continuidad en el ecosistema multiplataforma: «Hemos de tener en cuenta la diferenciación. Hemos de hacer producción y programas que se sepan que existen. El contenido ha de ser relevante y ha de tener continuidad. En 2Cat -que inició emisiones el 13 de octubre de 2025- intentamos pensar en contenidos que puedan tener una segunda vida en OTT».

El director también recordó la importancia de la comunicación: «Es clave hacer llegar los contenidos al público». Nolis avanzó además que el programa Pla seqüència incluirá una entrevista a Iñaki Urdangarin.

Por su parte, Nadia Halwani anunció novedades en el ámbito del desarrollo: «Muy pronto saldrá una convocatoria en FORTA para ficción de comedia». La responsable de Producción Ajena y Ficción de IB3 remarcó también la importancia de lo local: «Está claro que los contenidos que más funcionan en Baleares son proximidad, fiestas, tradición… lo local. Pero para la producción propia en Baleares falta financiación».

Mesa de financiación pública y privada: retos, cifras y necesidad de estrategia

La mesa de financiación, moderada por Irene Jiménez, editora de Audiovisual451, reunió a Ana Pernia, coordinadora de Área – Subdirección General de Fomento del ICAA, Diana de la Cuadra, directora del ICIB y María José Revalderia, responsable de Desarrollo y Expansión de la actividad comercial digital de EGEDA. Ana Pernia aportó datos que reflejan el crecimiento del sector: «El ICAA ha recibido 559 solicitudes y han sido 45 beneficiarios, eso sí, con presupuesto prorrogado en convocatoria. En 2015 se presentaban 241 proyectos y en 2025 ya son 638».

Diana de la Cuadra, por su parte, destacó el proceso de revisión que está viviendo el ICIB: «Actualmente hemos hecho un 5% de lo que se puede hacer en el ICIB. Hemos revisado las convocatorias y las hemos ajustado a la realidad de la industria. Hemos realizado mesas sectoriales y puesto en marcha la Illes Balears Film Commission. Ahora tenemos un reto financiero y aún falta para decir que es un sector estratégico: mantenemos el mismo presupuesto desde hace 5 años».

Desde EGEDA, María José Revalderia lanzó un mensaje claro sobre sostenibilidad y estrategia: «El dinero público no va a estar siempre, por lo que hemos de hacer menos y mejor, y debemos buscar financiación en coproducciones. Y se ha de guardar dinero para el marketing, que es importante en cualquier proyecto y lo primero que se reduce».

Mesa sobre distribución y ventas internacionales: competitividad, fuga de talento y necesidad de apoyo institucional

La mesa dedicada a ventas y distribución, moderada por Miguel Varela, socio fundador de Rubik Audiovisual, reunió a Patricia Echevarría, directora de Marketing y RRPP de Zeta Studios; JJ Montero, socio fundador de Con un Pack; y Rodolph Sanzé, consultor internacional en producción ejecutiva, ventas y coproducción.

Patricia Echevarría advirtió sobre las dificultades para posicionar contenidos en mercados exteriores: “Tenemos un escollo para tanta producción. Para vender fuera se ha de hacer algo sólido en España. Cuando no hay dinero siempre se quita antes del lanzamiento del producto, y es un error: si no vendes, no existes.” JJ Montero destacó la saturación del mercado y la fragilidad del ecosistema de ventas: “En un año en España se producen más de 400 películas y ni un 10% llega a los cines. Algo está fallando. La fuga de talento se va a producir porque en Francia el sector de ventas internacional está soportado, pero en España solo existe una ayuda para apoyar la venta internacional de proyectos. Hay que cuidar el tejido que tenemos de agencias de ventas internacionales.”

Finalmente, Rodolph Sanzé subrayó la necesidad de reforzar el posicionamiento institucional en el exterior: “La marca España no tiene que defenderse más, sino centrarse en el desarrollo. El talento español está, pero se necesitan producciones que se respalden por una institución cuando salen fuera».

Presentación de obra y gala final

A última hora de la tarde se presentó El padre de todos nosotros, ópera prima de David Desola, antes de dar paso a la Gala de Clausura, celebrada en Akelarre (Port de Maó), donde se entregaron los premios a los mejores pitchings del Menorca Film Market. El mejor Pitch fue para Olivia Delcán con La hija bastarda y como Mejor Proyecto de Desarrollo se produjo un EX AEQUO en el que el jurado destacó 2 proyectos: T’enyor de Ferran Bex y Entre raíles de Violeta Barca.

BIAM Audiovisual 2025: una edición que refuerza su papel en las Islas

La parada en Menorca, organizada gracias a la Fundació Foment del Turisme de Menorca y la Menorca Film Commission, abre la doble edición del BIAM Audiovisual 2025, que continuará en Calvià (Mallorca) los días 16 y 17 de diciembre, impulsada por la Fundació Calvià 365 y el Departament de Cultura del Ajuntament de Calvià.

El evento cuenta además con el apoyo del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), el Consell de Mallorca —a través del Departament de Cultura y la Fundació Mallorca Turisme Responsable— y las entidades colaboradoras de ambos territorios.

BIAM Audiovisual 2025 reafirma así su compromiso con la descentralización, la formación y el fortalecimiento del sector en todas las islas, consolidándose como una cita estratégica para el audiovisual balear y estatal.