BIAM Audiovisual 2025 llega a Menorca con un programa lleno de proyecciones, pitchings y networking

Menorca acogerá el BIAM Audiovisual 2025 junto al Menorca Film Market, un evento clave para la industria audiovisual que reunirá a creadores, productores y profesionales del sector en dos intensas jornadas de cine, presentaciones y mesas redondas.

El acto inaugural tendrá lugar este lunes 1 de diciembre a las 20.00 horas en Il Porto, Maó, marcando el inicio oficial del encuentro con un aforo limitado y acceso mediante acreditación.

El 2 de diciembre, las actividades se trasladarán al Catalonia Mirador des Port, donde se desarrollará una programación centrada en el intercambio profesional y la visibilidad de proyectos emergentes, informa la organización en un comunicado.

Martes, 2 de diciembre de 2026

9:30h – Desayuno con las TV Públicas: Participarán Oriol Nolis (2Cat-RTVE) y Nadia Halwani (IB3), moderados por Gloria Saló (GECA).

10:45h – Presentación de Menorca Illa Audiovisual, destacando la apuesta de la isla por la industria audiovisual.

11:00h y 17:00h – Pitchings del Menorca Film Market, donde los proyectos en desarrollo presentarán sus propuestas:

Primera sesión: El efecto Doppler, Horitzó, T’enyor, La hija bastarda, Lengua de Signos a todo volumen, Pecats, Xoroi.

Segunda sesión: El Menorquín (Doble enze – El Regalo de Franco), Render, Madones, O, Un sonido en la distancia, Ay que te como, Entre Raíles.

12:30h – Coffee Break y networking, fomentando la conexión entre profesionales del sector.

13:00h – Mesa redonda sobre financiación pública y privada, con Ana Pernia (ICAA), Diana de la Cuadra (ICIB) y María José Revalderia (Egeda), moderada por Irene Jiménez (Audiovisual 451).

14:00h – Comida networking organizada por el Menorca Film Market.

16:00h – Mesa redonda sobre distribución y ventas, con Rodolph Sanzé y JJ Montero (Con un Pack), moderada por Miguel Varela (Rubik Audiovisual).

18:30h – Presentación de «El padre de todos nosotros», ópera prima de David Desola.

El evento concluirá con la Gala de Cierre y entrega de premios a las 20:00h en Akelarre, Port de Maó, donde se reconocerán los mejores pitchings y proyectos en desarrollo del Menorca Film Market.

El BIAM Audiovisual 2025 en Menorca se consolida como una cita imprescindible para el audiovisual, combinando formación, visibilidad de proyectos y oportunidades de financiación y distribución en un entorno único como es la isla.

Mallorca y Menorca, sedes de BIAM Audiovisual 2025

La primera cita tendrá lugar en Menorca los días 1 y 2 de diciembre, gracias a la colaboración de la Fundació Foment del Turisme de Menorca y de la Menorca Film Commission; mientras que la segunda se celebrará en Calvià, Mallorca, los días 16 y 17 de diciembre, de la mano de la Fundació Calvià 365 y del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Calvià. Esta doble convocatoria reafirma el compromiso de BIAM Audiovisual con la descentralización y el fortalecimiento del sector en todas las islas.

El evento organizado por BIAM Audiovisual cuenta con el apoyo del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), Consell de Mallorca a través del departamento de Cultura y de la Fundació Mallorca Turisme Responsable. Además de la Fundación Calvià 365 —con la colaboración del Ayuntamiento de Calvià, Visit Calvià y Calvià Cultura—, así como de Menorca a través de la Fundació Foment del Turisme de Menorca y la Menorca Film Commission.