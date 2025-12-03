«Gracias por ser mi refugio»: el mensaje de despedida que se cruzaron las chicas de Jaén antes de ahorcarse

Rosmed, la menor de las chicas que el pasado fin de semana se ahorcaron presuntamente en un parque del centro de Jaén, escribió un mensaje de WhatsApp a su amiga Sharif para agradecerle su amistad antes de quitarse la vida. Los cadáveres fueron encontrados por sus familiares menos de una hora después.

El contenido del mensaje lo hizo público la madre de Sharif en el tanatorio, antes de la incineración de la dos menores: «Gracias por cada risa compartida, por cada secreto confiado, por ser mi refugio, mi compañía, mi hermana elegida… Despedirme duele más de lo que imaginé. ¡Ojalá que la vida te regale alegría, personas que te valoren como te valoré yo!». Eran las 21:41 horas del pasado viernes.

Una de las «incoherencias» que denuncia Alexander, el padre de Sharif, es precisamente ese mensaje: cree que está demasiado bien redactado, «con tildes, comas y signos de admiración» aparentemente impropios entre adolescentes. «Uno sabe cómo escriben los chicos de estas edades», sostiene. Tampoco entiende que Rosmed enviara un wasap a Sharif a esa hora si se supone que ya estaban juntas.

Cinco minutos después de ese mensaje Sharif escribió a su novio para decirle que la relación se terminaba, un texto que también le despierta sospechas. «Ella no escribe así», recalca. Alexander insiste en que el caso esconde un «homicidio perfecto», aunque la madre de Rosmed se desmarca de esta hipótesis y asume que fue un suicidio conjunto. Este martes reconoció a Espejo Público que su hija sufrió bullying en dos institutos y recibió ayuda psicológica.

También ha salido a la luz el audio que Rosmed envió a su familia antes del mensaje a su íntima amiga: «Papi, hola. Nos hemos comprado unas chuches y una botellita de agua fresquita. Hace aire y hace frío, pero es soportable. Estamos bien».

Los teléfonos móviles, clave

Los teléfonos móviles de las dos menores están en el centro de la investigación. Los terminales se encuentran ya en manos de los técnicos de la Policía Nacional y se espera que aporten «bastante información», según ha apuntado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, que insiste en que la «línea preeminente» de la investigación apunta a que no hubo participación de terceras personas. No obstante, «todas las líneas siguen abiertas».

«Hay novedades que no puedo trasladar, pero evidentemente la investigación va avanzando con gran intensidad. Que la sociedad esté tranquila: la Policía lo va a investigar todo, absolutamente todo», ha afirmado este miércoles a preguntas de los periodistas.

Los padres de las chicas ya han prestado declaración en comisaría. También lo ha hecho el novio de una de ellas. Se espera que en los próximos días declaren algunos de sus compañeros de instituto.

Las pesquisas buscan reconstruir con precisión los movimientos de las dos menores y el rastro de mensajes que intercambiaron, tanto entre ellas como con otras personas, antes del fatal desenlace. La investigación sigue bajo secreto de sumario por orden del juez.