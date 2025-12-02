El último audio a su familia de una de las chicas de Jaén: «Hemos comprado unas chuches y estamos bien»

La madre de una de las dos chicas que aparentemente se suicidaron en Jaén el pasado fin de semana ha reconocido que sufrió bullying en el colegio y ha pedido a la familia de la otra menor que no alimenten teorías sobre la participación de terceras personas. También ha revelado el último audio que su hija mandó a la familia, en el que contaba que había «comprado chuches» y que se encontraba «bien».

«Mi hija no era una suicida. Era una chica feliz y atenta. Tenía un grupo de amigos maravilloso y era una hermana increíble», ha relatado Rosa Montoya, madre de Rosmed, en declaraciones a Espejo Público.

Preguntada por episodios de acoso escolar, ha confirmado que la menor «sufrió bullying en dos institutos». Denunciaron y el centro abrió un protocolo de autolesiones. Su hija recibió ayuda psicológica, aunque «aquello se superó». En los últimos días no dio ninguna señal de alarma. Tampoco en las horas previas.

Rosmed no dejó una nota escrita. Sí habló con su padre sobre las 21:30, una hora antes de que se encontraran los cuerpos. El audio era totalmente normal: «Papi, hola. Nos hemos comprado unas chuches y una botellita de agua fresquita. Hace aire y hace frío, pero es soportable, papá. Estamos bien…». No había palabras premonitorias ni un tono de despedida que invitase a imaginar un final. «Si quieres que te recojamos nos dices», contestó el padre.

Rosa no ha dicho que su hija fuera «una suicida», pero sí ha querido restar peso a las hipótesis planteadas por la familia de la otra menor, que este lunes sostuvo que detrás de este suceso tiene que haber una «secta» o «banda» de delincuentes. «No es un suicidio perfecto, es el homicidio perfecto. Nos quieren hacer creer que nuestros niños se están suicidando porque están deprimidos, pero aquí hay un trasfondo», sostuvo Alexander, padre de Sharif.

«A mí la forense me dijo que la niña no tenía ningún tipo de violencia externa. No voy a acusar ni a sacar conjeturas, para eso está la Policía. No me interesa ser el circo mediático de nadie ni dar publicidad a teorías. Sé lo que hay y sé lo que tenía en mi casa», ha aseverado Rosa, que pide cautela: «Tenemos una niña de seis años a la que tenemos que proteger. No puedo ni encender la tele».

Investigación abierta

Los padres de Rosmed prestaron declaración este lunes ante la Policía Nacional. Hoy ha sido el turno para los de Sharif. Los agentes están investigando los dispositivos móviles de las menores y sus redes sociales, y también tomarán declaración a sus compañeros de instituto. El caso está bajo secreto de sumario judicial.

Este martes, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado que «todas las líneas de investigación» se mantienen «abiertas», aunque por el momento «se descarta la participación de terceras personas». Las pesquisas se centran en el entorno del parque donde se hallaron los cuerpos, los elementos personales de las chicas y los espacios que frecuentaban, que está siendo objeto de un «análisis pormenorizado». El delegado también ha pedido «máxima prudencia» a la hora de abordar esta «absoluta tragedia», especialmente a los medios de comunicación. «Cualquier conclusión no sólo es prematura, sino también dañina para el entorno familiar», ha recalcado.

El padre de Sharif dijo este lunes que su hija había dejado «los deberes hechos» antes de salir de casa y tenía planes para «todo el fin de semana» –viernes, sábado y domingo–. «Era una niña feliz, sonriente y alegre. Nunca en sus 16 años le escuché decir estoy aburrida o estoy triste». Ahora estaba «muy emocionada» haciendo un curso de peluquería y negó que fuera víctima de bullying porque era una niña «extremadamente segura».

Alexander está convencido de que no fue un suicidio conjunto y cree que «hubo algo más». Ve «incoherencias» y quiere «llegar a la verdad». Sospecha del wasap que le mandó Rosmed a Sharif a las 21:41, porque se supone que a esa hora estaban juntas, y porque estaba «muy bien redactado, con tildes y comas, signos de admiración», y «uno sabe cómo escriben los chicos de estas edades». Tampoco entiende cómo su hija no se agarró a la rama del árbol en la que supuestamente se ahorcaron, ya que estaba relativamente cerca del suelo. El padre de Rosmed, el primero en encontrar los cuerpos, dijo que las dos menores estaban «agarradas de la mano».