Compañeros de colegio de las dos niñas muertas en Jaén aseguran que eran víctimas de acoso escolar

Dos adolescentes de 15 y 16 años, Sharif y Rosmed, fueron encontradas sin vida la madrugada del sábado en el parque de la Concordia, en pleno centro de Jaén. Compañeros y amigos de ambas aseguran que sufrían acoso escolar, mientras que la Junta de Andalucía ha confirmado a OKDIARIO Andalucía que una de las menores ya estaba bajo seguimiento desde hace dos años por conductas autolesivas.

Según testimonios de amigos cercanos a las jóvenes, una de las chicas «sufrió bullying en su anterior instituto, en El Valle, y no se había recuperado, estaba muy afectada por ello». Las mismas fuentes añaden que la otra adolescente también vivía una situación similar. Ambas cursaban estudios en el IES San Juan Bosco.

La Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta ha confirmado a este periódico que una de las adolescentes, cuando estudiaba en el IES El Valle durante el curso 2023-2024, mostró conductas suicidas y se activó el protocolo de prevención de autolesiones. Al año siguiente, al cambiarse al IES Santa Catalina, el nuevo centro mantuvo las medidas, con intervención del orientador, la enfermera escolar y seguimiento familiar. La otra menor no presentó señales de riesgo y no se activó ningún protocolo.

Pese a los testimonios de alumnos y conocidos que hablan de situaciones de acoso, fuentes oficiales de la Consejería aseguran que «en ninguno de los dos casos hubo signos de bullying», según consta en los expedientes educativos. Algo que, sin embargo, no quiere decir que no hubiera acoso, únicamente que las instituciones no tenían constancia de ello. La Policía Nacional, que investiga el caso bajo secreto de sumario, ha descartado signos de violencia externa en el primer examen forense y mantiene que se trata de un suicidio sin implicación de terceros. Eso sí, fuentes policiales también aseguran a este periódico que, por el momento, se sigue investigando el caso.

Las dos chicas, nacidas en Jaén y de nacionalidad española, eran hijas de padres de origen colombiano. El sepelio de la joven de 16 años está previsto para este lunes, mientras aún no se ha concretado la fecha del entierro de la menor de 15. El Ayuntamiento de Jaén ha decretado tres días de luto oficial y ha convocado un minuto de silencio este lunes a las 12:00, acto que también ha tenido lugar a las puertas del instituto.

Este caso eleva la preocupación por la salud mental entre menores en Andalucía, donde recientemente se han producido otros suicidios de adolescentes. El pasado 10 de noviembre, un joven de 16 años se quitó la vida en su domicilio de Jaén, y en octubre, en Sevilla, falleció Sandra Peña, de 14 años, en un caso de presunto acoso escolar que está siendo investigado por la Fiscalía de Menores.

Cabe destacar que el padre de Sharif, una de las dos menores fallecidas, ha negado que se tratase de un suicidio conjunto y que su hija sufriera bullying: «O fue engañada o fue manipulada. Ella jamás se quitaría la vida, era una niña feliz y estaba pasando por su mejor momento, estudiando una FP de estética. Quieren montar el suicidio perfecto, cuando es el homicidio perfecto».