Dos menores de edad aparecen muertas en un parque de Jaén: la Policía no descarta nada

Tragedia en Jaén. Dos niñas, de 15 y 16 años, han sido halladas muertas a la 1:30 horas de la madrugada de este sábado en el Parque de la Victoria de la capital jienense, un suceso que investiga la Policía Nacional, que mantiene el caso bajo secreto de sumario. Los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento tras recibir un aviso que alertaba de la presencia de ambas en la zona. Fuentes próximas a la investigación aseguran que todo apunta a un posible suicidio, aunque no descartan todavía ninguna hipótesis.

Según ha informado a OKDIARIO Andalucía la Policía Nacional, el juez ha decretado el secreto de sumario y no se facilitarán datos adicionales mientras continúen las diligencias. El aviso llegó al 112 a la 1:30 horas, alertando de que habían dos chicas «posiblemente fallecidas» en el parque. La sala coordinadora activó a Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y los servicios sanitarios.

Los equipos desplazados confirmaron rápidamente la muerte de las dos menores. La Policía mantiene como hipótesis inicial la posibilidad de un suicidio, aunque recalca que la investigación sigue abierta y pendiente de la evolución de las actuaciones judiciales y policiales.

Por ahora no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del hallazgo ni sobre la identidad de las fallecidas. Todo el procedimiento continúa protegido por el secreto decretado, a la espera de que se esclarezcan las causas definitivas del suceso.

Luto

El Ayuntamiento de Jaén ha decretado tres días de luto oficial y un minuto de silencio que tendrá lugar el próximo lunes por la trágica muerte de dos jóvenes en la capital. Serán tres días de luto que comenzarán desde la noche de este sábado hasta el próximo martes, 2 de diciembre, con las banderas del edificio principal a media asta.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, el minuto de silencio tendrá lugar a las 12:00 horas de la mañana del lunes en la puerta del Ayuntamiento y los jiennenses que lo deseen podrán sumarse para testimoniar su pesar por el fallecimiento de ambas jóvenes.

Por su parte, el alcalde, Julio Millán, ha lamentado el trágico suceso y muestra sus condolencias en nombre de la Corporación Municipal a las familias de las dos adolescentes. Asimismo, ha pedido que se deje trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la investigación de un suceso «en el que todo apunta que no ha habido terceras personas implicadas» y, especialmente, para «no aumentar el dolor de familiares, amigos y allegados en estos complicados momentos».

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha expresado su consternación por el fallecimiento de estas chicas adolescentes en las circunstancias que aún investiga la Policía Nacional.