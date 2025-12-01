Investigan si el doble ahorcamiento de Jaén tiene que ver con el suicidio de otro menor hace un mes

La Policía Nacional está investigando si el ahorcamiento de dos adolescentes en un parque de Jaén está relacionado con el suicidio de otro menor hace menos de un mes en la misma ciudad. Los tres adolescentes compartieron instituto durante un tiempo, según ha confirmado el padre de Sharif, una de las chicas.

En una entrevista en Canal Sur, el familiar ha explicado que las dos niñas se conocieron en 2023 en el instituto El Valle, donde coincidieron con el chico «que hace 15 días se pegó un tiro», en alusión al suicidio de un joven de 15 años el pasado 10 de noviembre en el barrio del Bulevar. El menor se quitó la vida de un disparo de escopeta, al parecer por el divorcio de sus padres. El arma era de su progenitor.

Según apunta Jaén Hoy, la Policía está indagando si existe algún vínculo entre estos tres suicidios de adolescentes en menos de 20 días. Los agentes mantienen «todas las líneas abiertas» en una investigación que el propio subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha calificado de «compleja». «Todas las líneas de investigación están abiertas, absolutamente todas», ha remarcado. El caso está bajo secreto de sumario judicial.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha confirmado que el instituto en el que estudió una de las dos menores mantuvo abierto el curso pasado un protocolo de autolesiones y adoptó las medidas correspondientes.

Este lunes, la plaza de Santa María de Jaén ha acogido a numerosas personas que han guardado tres minutos de silencio. El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha señalado que la ciudad está «consternada» y «sumida en la tristeza» ante unos hechos que «no se esperan y no tienen explicación aparente». El regidor ha ofrecido a la familia de las menores «el apoyo de las administraciones y de los servicios sociales», y ha pedido ser «respetuosos» y «prudentes» hasta que la investigación policial arroje «más luz» sobre lo ocurrido.