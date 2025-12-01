Todo lo que se sabe de la muerte de las dos niñas en Jaén: sectas, bullying y muchas incógnitas

La muerte de Rosmed y Sharif, dos adolescentes de 15 y 16 años, ha conmocionado a Jaén y a toda Andalucía. Ambas fueron halladas sin vida en la madrugada del sábado en el parque de la Concordia, un céntrico espacio público de la capital jiennense. La principal hipótesis policial es la de un suicidio, pero las dudas sobre cómo y por qué tomaron esa decisión siguen abiertas.

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario, mientras familiares, amigos, instituciones y medios intentan arrojar algo de luz sobre una tragedia que ha sacudido a toda una comunidad. Estas son las preguntas clave del caso y lo que se sabe hasta ahora:

¿Qué ocurrió la noche del sábado?

Sharif, de 16 años, y Rosmed, de 15, salieron de casa con la promesa de volver pronto. Una de las madres habló con su hija sobre las 21:00 horas y acordaron que regresaría a las 22:00. Sin embargo, a partir de las 22:10 fue imposible contactar con ella. Ante la falta de respuesta, los padres de ambas adolescentes se dirigieron al parque donde supuestamente se encontraban: el parque de la Concordia, también conocido como «parque de los patos».

Tras horas de búsqueda, alumbrando con las linternas de los móviles, fueron los propios padres quienes encontraron los cuerpos colgados de un árbol, sin signos aparentes de violencia. La escena, según relataron, les dejó más preguntas que respuestas. «Pensamos que estaban escondidas», dijo una de las madres. Alexander, padre de Sharif, fue quien bajó a su hija del árbol.

¿Cómo murieron? ¿Se trató de un suicidio?

La Policía Nacional sostiene que la causa probable de la muerte fue el suicidio conjunto. Según informaron fuentes policiales, en la primera inspección ocular no se encontraron signos de violencia externa ni evidencias de la implicación de terceras personas. Todo apunta a que las menores se quitaron la vida de forma voluntaria.

Sin embargo, el caso no está cerrado. La investigación sigue bajo secreto de sumario y se están analizando pruebas clave, como los móviles de las adolescentes y los mensajes que pudieron intercambiar antes de morir. La autopsia y los informes forenses serán determinantes para confirmar esta hipótesis o abrir nuevas líneas de investigación.

¿Sufrían acoso escolar?

Varios amigos y compañeros aseguran que ambas sufrían bullying, especialmente Rosmed, quien incluso cambió de instituto. Un compañero declaró a los medios que «no se había recuperado del acoso que sufrió en su anterior centro, el IES El Valle». Este entorno cercano sostiene que la situación afectó gravemente a su salud mental.

Sin embargo, tanto la madre como el padre de Sharif niegan rotundamente que su hija sufriera acoso. «Era feliz, estaba emocionada con su FP de estética», dijo Alexander en televisión. Añade que su hija «jamás se quitaría la vida por voluntad propia» y que detrás podría haber «una secta o algo raro». La Consejería de Educación confirma que no existían denuncias por bullying en ninguno de los centros por los que pasaron las chicas.

¿Tenían problemas psicológicos?

La Junta de Andalucía ha confirmado a OKDIARIO Andalucía que una de las dos menores fue incluida en un protocolo de prevención de conductas autolesivas hace dos cursos, cuando estudiaba en el IES El Valle. Ese protocolo se mantuvo activo cuando cambió de centro al IES Santa Catalina, donde siguió bajo seguimiento del orientador y la enfermera escolar. También se trabajó con la familia.

No se ha revelado cuál de las dos estaba bajo este protocolo, pero el padre de Sharif afirma que fue Rosmed quien tenía antecedentes de depresión y que estaba en tratamiento. De su hija insiste en que no había ninguna señal de alerta. «Nunca tuvo pensamientos autodestructivos. Todo esto no tiene sentido», afirma.

¿Qué mensajes enviaron antes de morir?

Uno de los elementos más inquietantes del caso es el contenido de los mensajes previos a la muerte. Según relató el padre de Sharif, Rosmed habría enviado un largo texto de despedida a su amiga… cuando, supuestamente, ambas estaban juntas en el parque. Ese mensaje está redactado con una precisión que no encajaría con una adolescente, según la familia.

Poco después de recibirlo, Sharif escribió un último mensaje a su novio para despedirse. La secuencia temporal de estos textos está siendo analizada por la Policía, ya que podría arrojar luz sobre si ambas actuaron de forma pactada, si una influyó en la otra o si hubo algún tipo de manipulación externa. Es una de las principales incógnitas del caso.

¿Qué opinan las familias?

Tanto los padres de Sharif como la madre de Rosmed han rechazado que sus hijas tomaran esa decisión de forma voluntaria. «Mi hija era una luz, no tenía problemas», dice su madre. Alexander insiste: «Alguien las manipuló o las engañó. Esto no fue una decisión libre».

Ambos han expresado su indignación por las condiciones en que fueron encontradas. El padre de Sharif señala que la rama del árbol era demasiado baja como para haber servido por sí sola: «Podía agarrarse. Yo bajé a mi hija sin dificultad. A mí no me cuadra nada», ha afirmado en Canal Sur.

¿Cómo ha reaccionado la ciudad de Jaén?

La conmoción es total. El Ayuntamiento de Jaén ha decretado tres días de luto oficial, hasta el martes, y ha convocado minutos de silencio tanto en el Consistorio como en las puertas del IES San Juan Bosco, donde estudiaban las chicas. Compañeros, profesores y vecinos han mostrado su dolor por una tragedia que ha tocado profundamente a la ciudad.

La comunidad educativa también ha expresado su pesar. El propio instituto emitió un comunicado mostrando su «profundo dolor y tristeza por la terrible pérdida de las dos alumnas». Las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencia y peticiones de que se conozca toda la verdad.