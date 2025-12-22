Jubilado, pero muy activo: detenido un ladrón de 72 años por robar 3.500 euros en el aeropuerto de Palma

La experiencia es un grado, incluso para robar. La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Palma a un hombre de 72 años de edad como presunto autor de un delito de hurto, tras apropiarse de una cartera que contenía 3.500 euros en efectivo perteneciente a otro pasajero.

Los hechos ocurrieron en la tarde de este pasado domingo, cuando agentes del Servicio Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil fueron requeridos en uno de los controles de seguridad del aeropuerto después de que un viajero denunciara la pérdida de su cartera. Según manifestó el perjudicado a los agentes, en el interior de la misma portaba un total de 3.500 euros en efectivo, además de su documentación personal.

Una vez personados en el lugar, los guardias civiles realizaron una inspección inicial de la zona donde supuestamente se había producido la pérdida, sin que la cartera pudiera ser localizada. Ante esta circunstancia, los agentes procedieron a revisar las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del aeropuerto.

Gracias a estas grabaciones, se pudo comprobar cómo la cartera caía al suelo en el momento en que el pasajero atravesaba el arco de seguridad. Segundos después, otro individuo recogía el objeto del suelo y, lejos de entregarlo a los servicios de seguridad o a objetos perdidos, se lo guardaba entre sus pertenencias y abandonaba la zona.

Tras identificar al presunto autor a través de las imágenes, los agentes lograron localizarlo cuando se encontraba en la zona de embarque, a la espera de acceder a un vuelo con destino a la Península. Al ser preguntado por los hechos, el hombre reconoció haber encontrado la cartera y admitió que, tras retirar el dinero, se había deshecho de ella arrojándola a la papelera de uno de los baños del aeropuerto. En un primer momento, entregó a los agentes 1.500 euros.

Posteriormente, la cartera fue localizada, confirmándose que se encontraba vacía. Al ser cuestionado nuevamente sobre la cantidad de dinero sustraída, el individuo hizo entrega de otros 500 euros que llevaba en uno de los bolsillos de su cazadora. No obstante, al no coincidir la suma recuperada con la cantidad denunciada, los agentes realizaron un cacheo superficial, localizando el resto del dinero repartido entre otros bolsillos y en su propia cartera.

Ante estos hechos, la Guardia Civil procedió a la detención del hombre, de nacionalidad española, como presunto autor de un delito de hurto. El detenido fue puesto a disposición judicial, junto con las diligencias instruidas, mientras que el dinero recuperado fue devuelto a su legítimo propietario.

La Guardia Civil recuerda la importancia de entregar cualquier objeto encontrado en lugares públicos a las autoridades o a los servicios habilitados para ello, subrayando que la apropiación de efectos perdidos puede constituir un delito penal.