La comida de empresa más cara: vacila con llevar 4.800 euros en efectivo y se los acaban robando en Palma

La comida de empresa más cara de la historia. La Policía Nacional detuvo el pasado sábado a tres personas por robarle a hasta 4.800 euros a un hombre que había presumido frente a sus compañeros de trabajo de llevar en efectivo tal cantidad durante la comida que estaban celebrando en un restaurante de Palma.

El varón, que posiblemente debía llevar varias copas de más, decidió dirigirse a sus compañeros enseñando los 4.800 euros en billetes que se había llevado de su domicilio. La celebración fue observada por tres ladrones que posteriormente se las iban a ingeniar para cometer el robo.

El hombre abandonó el local y se fue caminando hacia su casa por las avenidas de Palma. Fue en ese momento cuando los ahora arrestados, dos hombres y una mujer, empezaron a seguirle sigilosamente hasta que le asaltaron con violencia.

Entre todos le agarraron el pantalón y le empezaron a propinar golpes por todo el cuerpo. Sin embargo, la víctima pudo zafarse de ellos y se refugió en un establecimiento comercial cercano. Allí, el hombre, en un visible estado nervioso, solicitó a los trabajadores que llamaran a la Policía Nacional.

Justo en ese momento, los ladrones entraron en el local y volvieron a golpearle con fuerza. Tras varias agresiones, empezaron a quitarle el dinero, que estaba guardado en los bolsillos del individuo.

En ese instante, y antes de que pudieran quitarle gran cantidad de dinero, llegaron patrullas del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional y pudieron cesar la agresión de las tres personas hacia la víctima. De la misma manera, pudieron recuperar el poco dinero que habían sustraído.

Por ello, los dos hombres y la mujer fueron detenidos por ser presuntos autores de un delito de robo con violencia.

Tras los hechos, la víctima fue acompañada por una patrulla a un centro sanitario para que le atendieran las heridas que había sufrido por los agresores.