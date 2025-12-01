El padre de una de las chicas de Jaén sospecha del mensaje de despedida a su novio: «Ella no escribe así»

La familia de una de las menores fallecidas el pasado fin de semana en un parque de Jaén ve una serie de «incoherencias» que a su juicio desmontan la hipótesis de un suicidio conjunto. El padre de Sharif, la mayor de las chicas, ha apuntado a los wasaps previos a que aparecieran los cuerpos y a la cuerda que utilizaron para ahorcarse. También recalca que su hija dejó los «deberes hechos» y tenía planes «para todo el fin de semana». Cree que hubo participación de «terceras personas», y apunta a un «homicidio» a manos de alguna «banda» o «secta».

En una entrevista este lunes en Canal Sur, Alexander ha explicado que Rosmed, la amiga de su hija, le mandó un mensaje a las 21:41 horas. Lo primero que le chirría: ¿por qué le envía un wasap si se supone que están juntas? Lo segundo: el mensaje despidiéndose de Sharif es «largo, perfectamente escrito y editado, con toda la puntuación, signos de admiración, comas… Todo». Y el vocabulario, apunta, es impropio de adolescentes de 15 y 16 años: «Todos los padres sabemos cómo escriben estos muchachos, con emojis o poniendo bn en lugar de bien».

La tercera incoherencia que ve el padre de Sharif es que la niña, «en vez de responder a su amiga, envía un mensaje a su novio cinco minutos después» para decirle que se terminaba la relación. Alexander sostiene que esos mensajes no los escribió por Sharif: «Hay palabras en ese mensaje que ella no usa. La conozco y no son palabras de ella».

Además, cree que, si de verdad hubiera decidido quitarse la vida «a la que primera que habría escrito un mensaje sería a su madre» y no a su novio. «A las 21:43 le escribe un mensaje a su novio diciéndole amor, y a las 21:45 le dice termino contigo, te amo; no es tu culpa, es mía.

El padre de la menor ha indicado que las dos niñas se conocieron en 2023 en el IES El Valle de Jaén. Allí también coincidieron con el chico de 16 años «que hace 15 días se pegó un tiro» con la escopeta de su padre. «Fue Sharif quien nos lo contó». Pero remarca que ella nunca sufrió acoso escolar: «Era una niña extremadamente segura. Nunca le afectaba nada. Ése no fue el problema. Sabemos que la otra niña (Rosmed) sí tenía antecedentes de suicidio, pero Sharif jamás sufrió bullying. Ella jamás se quitaría la vida, era una niña feliz y estaba pasando por su mejor momento, estudiando una FP de estética. Estaba muy emocionada».

Sobre la relación entre ambas, Alexander ha desmentido que fueran pareja. Ha relatado que su hija «sentía mucha tristeza por su amiga y por lo que estaba pasando», pero ve imposible que la indujera a un suicidio conjunto: «¿Que la influyera? Sí, era su amiga. Hubo influencia, pero no con maldad. ¿Llegar a convencerla? Rosmed carecía de afecto y en Sharif lo encontró. Absorbía mucho su tiempo, quería que siempre estuviese pendiente de ella, pero es algo normal cuando encuentras a una persona que te escucha y te entiende: la quieres para ti como amiga. ¿Hasta qué punto puede llegar la lealtad de la amistad? Sharif no le dijo venga, me cuelgo contigo. Eso no pasó. Garantizado. Lo sentimos y lo sabemos. Aquí hubo influencia de terceras personas y estoy seguro de que la Policía está trabajando en ello. Aquí hubo algo más».

En este punto de la entrevista, el padre de la menor ha dicho que no es el «suicidio perfecto», sino un «homicidio perfecto», y ha apuntado a algún tipo de «banda» o «secta» detrás del supuesto crimen: «Están matando a nuestros hijos y nos dicen que se están suicidando porque están deprimidos».

«Normalidad» en su último día

El pasado viernes, Sharif hizo un día «extremadamente normal». Llegó de estudiar, almorzó y los padres se fueron a las 17:00 al centro de estética donde trabajan. A las 18:00 la menor llamó a su madre para preguntarle si puede salir con su amiga. Le dieron permiso.

Sharif tenía que haber llegado a casa a las 22:00 horas: «Es una niña muy puntual, nunca llegó un minuto tarde». Al ver que no contestaba, comenzaron la búsqueda sobre las 22:30 horas, mostrando fotos de ella por la calle y preguntando en parques y estaciones de autobuses». Hasta que la encontraron sin vida en el céntrico parque de la Concordia.

El primero en ver los cuerpos es el padre de Rosmed. Describe que las niñas están «agarradas de la mano». Alexander llegó «a los dos minutos», y en el escenario de los hechos observó más «incoherencias». «¿En qué momento Rosmed decide que se va a suicidar y lleva una soga lista para ella y para Sharif? ¿Por qué está la soga está cortada en partes perfectas? Yo bajé a mi niña, le solté el cuello. A mi niña la subieron allí estando inconsciente, de lo contrario habría luchado. Si tomas medidas, puedes agarrarte perfectamente de la rama. Quieren hacer ver un suicidio perfecto, pero realmente es un homicidio».

El padre de Sharif ha agradecido la compañía y la solidaridad de vecinos, familiares y amigos, aunque sabe que lo peor aún está por venir: «Sé que el verdadero duelo empieza esta noche al llegar a casa (esta tarde es el entierro). Esa parte es la más difícil. Y el vacío es inevitable».