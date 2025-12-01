La madre de una de las niñas ahorcadas en Jaén: «El teléfono está manipulado, hasta un tonto lo ve»

La muerte por ahorcamiento de Sharit y Rosmed, dos adolescentes encontradas de madrugada este fin de semana en el Parque de la Concordia de Jaén, mantiene en shock a la ciudad. Sin señales de violencia externa y con la investigación bajo secreto de sumario, sus familias cuestionan la tesis del suicidio y apuntan a distintas hipótesis: como sectas o que hubieran sido convencidas por otro joven que se suicidó hace 15 días.

La madre de Sharit, visiblemente afectada, ha afirmado que «el teléfono está manipulado, hasta un tonto lo ve». Asegura que su hija no pasaba por ningún mal momento y descarta problemas en el colegio. Según su relato, cuando hallaron los cuerpos ambas llevaban sus móviles en los bolsillos «como si nada», algo que considera «muy raro».

La Policía investiga si este caso podría tener relación con el suicidio de otro menor hace menos de un mes en Jaén. El padre de Sharit reveló que las dos niñas coincidieron en 2023 en el IES El Valle con el joven que «hace 15 días se pegó un tiro», en referencia al menor de 15 años que se quitó la vida el pasado 10 de noviembre con un arma de su progenitor.

El padre de la joven ha rechazado también la hipótesis del suicidio y sostiene que «quieren montar el suicidio perfecto, cuando es el homicidio perfecto». Insiste en que su hija era «una niña feliz» y sin problemas de autoestima, y reclama que la investigación esclarezca las «incoherencias» que ven en el caso.

Durante los tres minutos de silencio celebrados frente al Ayuntamiento de Jaén, el hermano mayor de Sharit portó una pancarta con su foto y un mensaje pidiendo justicia y mayor seguridad en el parque donde fueron halladas. «No se toman medidas de vigilancia», lamentó una amiga de la familia.

Por otro lado, la Consejería de Desarrollo Educativo informó de que el IES El Valle abrió el curso pasado un protocolo de autolesiones respecto a una de las menores, adoptando las medidas correspondientes. Paralelamente, amigos de Rosmed señalaban a los medios que las jóvenes «no se había recuperado» del acoso escolar. Sobre Sharit, aunque algunos apuntaron también a bullying, sus padres insisten en que era una niña integrada y feliz.

La investigación policial continúa a cargo de la Brigada Judicial, sin conclusiones definitivas por el momento y con todas las hipótesis aún abiertas.