Revelada la duración del último capítulo de Stranger Things: un final de película

Como era de esperar, la despedida de la serie creada por los hermanos Duffer está siendo un auténtico éxito viral en Netflix. Tanto es así que en sólo una semana, el adiós al pueblo de Hawkins ya lidera el Top 10 de series (de habla inglesa) más vistas en la plataforma, acumulando casi 60 millones de visualizaciones. Un desenlace narrativo que además ha logrado aumentar las reproducciones de anteriores etapas de la propiedad intelectual. Si hoy comprobamos dicha lista, la hegemonía de la ficción sobrenatural está fuera de duda. Todas las temporadas se encuentran entre los productos audiovisuales más vistos, incluso teniendo en cuenta que todavía quedan dos semanas para que la conclusión definitiva llegue al servicio líder en el streaming. Ahora sabemos no sólo cuándo se estrenará esa recta final. También hemos conocido cuánto durará el último capítulo de Stranger Things.

Titulado The Rightside Up (en castellano, El lado correcto), el último capítulo de Stranger Things tendrá a medio mundo celebrando el inicio del 2026 con la expectación impaciente de quien no puede esperarse ni un sólo día para ver por última vez a Once y compañía. El lado correcto aparecerá en el catálogo de Netflix la noche del 31 de diciembre. Es decir que, con la última uva todavía en viajando al aparato digestivo, millones de familias abrirán la aplicación con los nervios propios de cualquier fan que lleva una década viendo un proyecto televisivo de tal relevancia cultural. No obstante y para sorpresa de la audiencia, el último capítulo de Stranger Things 5 no romperá el récord que atesorará para siempre, la despedida de la anterior temporada.

La duración del último capítulo de ‘Stranger Things’

El lado correcto tendrá una duración de 2 horas y 5 minutos. Un final de película que deberá resolver todos los conflictos dramáticos presentados, cerrando definitivamente la conexión de Hawkins con el mundo sobrenatural gobernado por el temible Vecna.

Sin embargo El plan, el capítulo nueve de la cuarta temporada, llego a durar hasta 2 horas y 22 minutos. Para los más despistados, este es el esquema dividido en tres para la concatenación de episodios finales de Stranger Things:

Volumen 1: 4 episodios (27 de noviembre)

(27 de noviembre) Volumen 2: 3 episodios (26 de diciembre)

(26 de diciembre) Volumen 3: episodio final (1 de enero de 2026)

Igualmente, sabemos que los capítulos del volumen 2 se titularán Electrochoque, La huida de Camazotz y El puente. Según las informaciones publicadas en diversos medios, el quinto durará 1 hora y 17 minutos, el sexto 58 minutos y el séptimo, 1 hora y 37 minutos. Es decir, que tras lo visto en la primera tanda y a pesar de que los acólitos de la ficción sientan que a la eterna batalla entre el bien y el mal le quede poco, realmente todavía quedan aproximadamente seis horas hasta la cortinilla de créditos del último capítulo de Stranger Things 5.

Un adiós amargo

No es ningún secreto. Varios miembros del reparto han señalado que lloraron al leer el desenlace del guion y como todo final, parece muy complicado que todo el mundo vaya a quedar contento. Resolver los conflictos amorosos y ver quién vive y quién muere, mantendrá a los espectadores pegados a la pantalla durante el resto de episodios.