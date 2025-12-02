El día exacto en el que vuelve Stranger Things: ya hay fecha para la segunda parte de la temporada 5

De algún modo lo podíamos anticipar, pero las visualizaciones de Stranger Things y las expectativas respecto a la segunda parte de la temporada 5 no han dejado de crecer. Y es que todavía no tenemos los primeros datos oficiales, aunque viendo como todas las temporadas anteriores están presentes en el top 10 de series más vistas en el mundo, el fenómeno final de la historia sobrenatural creada por los hermanos Duffer, seguramente entrará en pocos días en la lista histórica de la plataforma. Ahora bien…¿cuántos capítulos le quedan a las aventuras de Once y compañía? ¿cuándo se estrenan el resto de episodios?

Cuando la «gran N roja» todavía no era una apisonadora líder en el streaming, los estrenos de sus principales ficciones volcaban de golpe todos sus episodios. Permitiendo así, maratones frenéticos por parte de los espectadores. Sin embargo, desde hace algunos años, la major californiana dirigida por Ted Sarandos divide sus grandes estrenos en etapas o partes con el objetivo de ampliar ese rango de viralidad o tendencia en el consumo online. Lo hemos visto en ejemplos recientes como la despedida de El juego del calamar o la segunda temporada de Miércoles. Eso sí, incluso dentro de esta estrategia de estrenos, la trama sobrenatural de los habitantes de Hawkins respira un aura diferente para su adiós definitivo. Stranger Things ha dividido los capítulos finales en tres etapas, con una segunda tanda que dejará a la temporada 5 a tan sólo unas pocas horas de su desenlace.

‘Stranger Things’: estreno segunda parte de la temporada 5

Para que a los fans les pueda quedar claro, así es como se han dividido las tres fases de Stranger Things 5:

Volumen 1: cuatro capítulos ( 26 de noviembre )

) Volumen 2: tres capítulos ( 25 de diciembre )

) Volumen 3: episodio final (31 de diciembre)

De esta forma, la batalla final contra Vecna y el Mundo del Revés se sintetizará en cuatro capítulos más que conforme sabemos, no tendrán una duración convencional. En la primera tanda ya estrenada, los capítulos tuvieron una lapso estimado que varió desde la hora a la hora y media, un formato de película que el volumen 2 replicará. Se espera que el punto y final narrativo de la serie tenga un metraje de aproximadamente dos horas, como un largometraje convencional.

El nombre de los episodios del volumen dos es el siguiente:

Capítulo 5: Electrochoque

Capítulo 6: La huida de Camazotz

Capítulo 7: El puente

Por último, sabemos que el capítulo de despedida estará dirigido por los Duffer y que se llamará The Rightside Up (en español, El lado correcto).

El futuro tras Stranger Things

Después de que Stranger Things estrene su segunda ronda de episodios en la temporada 5, muchos fans seguramente se preguntarán si existe una idea de prolongar dicho universo, con algún spin-off o precuela.

Sin la luz verde oficial por parte de la compañía y con los Duffer pensando ya en su regreso a los proyectos fílmicos, existen varias propuestas para extender la propiedad intelectual. Desde una serie de animación titulada Tales From ’85, hasta un spin-off de acción real que según los creadores, sería «100% diferente» a la serie principal. En su ejercicio transmedia, la IP crecerá a través de obras de teatro, novelas o cómics.