La película de acción de Netflix que se ha convertido en una de las más vistas de la historia: engancha desde el primer minuto

Hubo un tiempo en el que la «gran N roja» mantenía una política de producción repleta de superproducciones que por presupuesto, rivalizaban directamente con los grandes estrenos de los cines. Una idea nacida en parte de la mente de Scott Stuber, el jefe de división de películas de la major californiana, quien anunció su salida del estudio en marzo del 2024. El impulso quería posicionar a la líder del streaming al nivel de otras corporaciones gigantescas como Universal Pictures, Disney o Warner Bros. Con el hándicap correspondiente de no poder recuperar la inversión presupuestaria en la taquilla al no tener un estreno masivo en cines. Y de esa época es precisamente, la película de acción de Netflix que queremos recomendar hoy: un filme de Ryan Gosling que le costó a la compañía unos 200 millones de dólares.

Nos referimos a El agente invisible. Adaptación de la novela homónima de Mark Greaney con la que productora dirigida por Ted Sarandos pretendía generar toda una franquicia de entregas al más puro estilo de El caso Bourne. Sin embargo y a pesar del entusiasmo de su impacto a nivel de reproducciones, el recibimiento de la crítica fue tibio, recogiendo la desilusión latente de un proyecto ambicioso que terminó acotado entre clichés y simples tropos del género. Gran parte de aquella expectación provenía de la contratación de Joe y Anthony Russo, los dos hermanos cineastas que años atrás, habían sido los artífices de la cima del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) al rodar Capitán América: El soldado de invierno, Civil War y Vengadores: Infinity war y Endgame. Pero ¿de qué trata realmente El agente invisible?

¿De qué trata ‘El agente invisible’?

La sinopsis oficial compartida por Netflix es la siguiente: «Tras destapar trapos sucios de la CIA, un misterioso agente de la Agencia se convierte en el objetivo de un ex compañero corrupto decidido a acabar con él cueste lo que cueste».

Esta película de acción de Netflix, aparte de contar con el innegable carisma de Gosling, acumuló toda una serie de estrellas de la primera línea de Hollywood. Ana de Armas es la principal aliada del héroe de acción al que da vida el actor canadiense, mientas que Chris Evans encarna al malvado Lloyd Hansen. Tras ellos, Billy Bob Thorton, Regé-Jean Page, Alfre Woodard, Jessica Henwick y Wagner Moura, entre otros.

La película de acción de Netflix más viral de Ryan Gosling

Casi cuatro años después de su estreno, El agente invisible permanece en el puesto número 9 del top 10 de películas (de habla inglesa) más vistas de la plataforma, acumulando 139 millones de visualizaciones. Le sigue muy de cerca Damsel y, teniendo en cuenta las cifras que está alcanzando semanalmente el Frankenstein de Guillermo del Toro, lo más probable sea que en poco tiempo, el blockbuster de los Russo desaparezca de la prestigiosa lista viral.

¿Habrá continuación?

Tras los números logrados por la película de acción, el 26 de julio de 2022, Netflix publicó una nota de prensa augurando que las aventuras de Ryan Gosling tenían ya una secuela y un spin-off en desarrollo.

«Con tantos personajes alucinantes, nuestra idea siempre fue que el largometraje formase parte de un universo más amplio, y por eso nos encanta que Netflix anuncie una secuela con Ryan y un segundo guion del que pronto podemos hablar», llegaron en su momento a declarar los Russo.

Con Stuber fuera de la compañía y con una política estratégica de contenidos mucho más restrictiva, no hemos vuelto a saber nada de ese intento por formalizar una franquicia, ni tampoco de las dos hipotéticas entregas que tendría por ejemplo, Alerta roja. Joe y Anthony Russo han vuelto a Marvel para Vengadores: Doomsday y Gosling está desarrollando la nueva película de Star Wars, Starfighter. Así que por el momento, no parece que El agente invisible 2 vaya a hacerse realidad.