Tiene un Oscar y fue un éxito en todo el mundo: la película de Netflix perfecta para desconectar

En ese mar de contenidos y novedades ingentes que supone el streaming, no está mal del todo sobrevivir a la tendencia y apostar por aquellos contenidos audiovisuales que de alguna forma u otra, todos tenemos pendientes. Pero si ya has visto el Frankenstein de Guillermo del Toro y Una casa llena de dinamita de Kathryn Bigelow, la recomendación que traemos hoy es una película de Netflix imprescindible para los amantes de los grandes repartos y las historias reales: nos referimos a la magnífica La gran apuesta.

Estrenada en 2015, esta cinta adapta la novela homónima de Michael Lewis sobre la crisis económica del 2008. Un retrato de historias cruzadas contando los hechos verídicos en torno a las hipotecas subprime que desencadenó el hundimiento del sistema financiero. Y ¿qué mejor manera para radiografiar ese preciso momento histórico que colocar tras las cámaras a un especialista de la sátira política y a todo un elenco de estrellas de primer nivel? Eso es lo que Regency Enterprises y el sello de Brad Pitt, Plan B Entertainment, lograron con esta película disponible en Netflix y en Disney Plus: La gran apuesta es el mejor título de la carrera de Adam McKay.

El cineasta estadounidense comenzó su carrera en el campo de la comedia, dirigiendo varios episodios de la célebre Saturday Night Live. Aunque pronto, este realizador dio el salto cinematográfico a producciones tan tronchantes como El reportero: La leyenda de Ron Burgundy o Hermanos por pelotas. No obstante, la Academia comenzó a tomarle en serio gracias al filme que hoy prescribimos. Tres años después, Mckay siguió fotografiando lo peor de la política con El vicio del poder y dirigió varios capítulos de la celebrada Succession. En 2021 consiguió cuatro nominaciones a los Oscar, gracias al producto original de Netflix, No mires arriba. Otro tratamiento fantástico sobre la incapacidad política y el retrato de lo peor del ser humano que a día de hoy es la cuarta película más vista (habla inglesa) de la historia de la major californiana. Pero ¿de qué trata realmente La gran apuesta?

La película de Netflix que no te puedes perder: ‘La gran apuesta’

La trama se centra en un un grupo de inversores y gestores de fondos que anticiparon el colapso del mercado hipotecario, apostando en contra del mismo. Por supuesto todos perdieron y ellos, ganaron.

El filme es un gran ejemplo didáctico de lo que sucedió en la realidad, escenificando la actitud de los bancos y las agencias de calificación cuya actividad, inflaron una burbuja de crédito inmobiliario de alto riesgo concedido por los bancos, haciendo pasar por seguras dichas inversiones.

Así, a través del humor negro y con rupturas constantes de la cuarta pared, La gran apuesta funciona como un análisis milimétrico de ese instante con el atrevimiento y la valentía mordaz de plasmar la verdad del caso sin concesiones.

Un reparto repleto de estrellas

En elenco de esta película disponible en Netflix, La gran apuesta se rodea de caras tan conocidas como las de Christian Bale, Steve Carrell, Ryan Gosling, John Magaro, Brad Pitt, Jeremy Strong, Marisa Tomei y Melissa Leo.

El largometraje terminó estando nominado a cinco premios Oscar, obteniendo finalmente la estatuilla al mejor guion adaptado para Charles Randolph y el propio McKay.