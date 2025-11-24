3 estrenos de Movistar Plus que no te puedes perder esta semana: Robert Pattinson, Ryan Gosling y el mejor terror

La recta final de noviembre nos prepara para todas esas novedades que llegarán a los cines en diciembre, antes del final de un 2025 que nuevamente, nos ha regalado cientos de nuevas historias en series y películas fundamentales. Este año, el streaming nos ha regalado series como Adolescencia o The Studio y títulos sorprendentes de la talla de Los pecadores o Weapons. Sin embargo, la recomendación de hoy llega de la mano de los tres estrenos que esta semana aterrizan en el catálogo de Movistar Plus: un Robert Pattinson por partida doble, Ryan Gosling en grandes dosis de acción y el guion original de terror fantástico de los directores de la última cinta de Scream, Matt Betinelli-Olpin y Tyler Gillett.

Los 3 estrenos de Movistar Plus: Pattinson por partida doble

1-‘Mickey 17’

Bong Joon-ho, responsable de títulos como Parásitos o Memories of Murder, nos regaló este año la adaptación al cine del libro Mickey7 de Edward Ashton. Sin duda, uno de los estrenos más estimulantes de este mes de noviembre en el que además, podemos disfrutar del indiscutible talento de Robert Pattinson para interpretar a dos versiones de sí mismo. Eso sí, el cineasta surcoreano añadió todavía más copias a la vida del protagonista para aumentar la idea de la sátira laboral de nuestros tiempos.

Mickey 17 es un miembro de la tripulación prescindible enviado a un planeta helado para la colonización del mismo. No obstante, por una desafortunada equivocación, Mickey 18 toma su lugar. ¿El problema? La ley no permite la clonación de alguien que todavía sigue vivo.

Fecha de estreno: 27 de noviembre (también está disponible en HBO Max)

(también está disponible en HBO Max) Reparto: Robert Pattinson, Naomi Ackie, Mark Ruffalo, Toni Collette, Anamaria Vartolomei, Steven Yeun, Patsy Ferran, Steve Park, Tim Key y Holliday Grainger.

2-‘El especialista’

Entre los estrenos de Movistar Plus, Pattinson no es la única estrella que llega en los próximos días a la plataforma propiedad de Telefónica. Ryan Gosling protagoniza El especialista, la revisión fílmica de la serie homónima de los 80 que protagonizó Lee Majors. Dirigida por David Leitch, director de Bullet Train, esta cinta de Universal Pictures fue un tremendo fracaso comercial en 2014. Pero contribuyó a algo significativamente relevante en la alfombra roja: la creación del Oscar al mejor doble de riesgo.

La trama se centra en un doble de acción que acaba de superar un gravísimo accidente que casi termina con su carrera. Pero sin tiempo para recuperarse del todo, deberá comenzar una investigación que le lleve a localizar a la estrella de cine desaparecida, dándose de bruces con una conspiración.

Fecha de estreno: 28 de noviembre (también está disponible en SkyShowtime

(también está disponible en SkyShowtime Reparto: Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Winston Duke, Hannah Waddingham y Stephanie Hsu, entre otros.

3-‘Abigail’

Los responsables del genial reboot de la franquicia Scream, plantean este slasher de secuestros y vampiros donde el villano más peligroso es una pequeña y aparentemente tierna niña. Los secuestradores deberán intentar sobrevivir a una matanza de esencia sobrenatural.