Netflix tranquiliza a la industria: si compra la Warner seguirá estrenando sus películas en los cines

La industria de Hollywood lleva meses sumergida en la antesala de uno de los mayores movimientos comerciales del siglo: la compra de Warner Bros. Discovery. La legendaria major lleva décadas dando tumbos en lo económico, aumentando año tras año su deuda hasta convertirse en una marca que tarde o temprano va a necesitar ser digerida por un gigante mayor si quiere sobrevivir. En la puja, por supuesto, hay varias propuestas encima de la mesa. Pero entre las mismas, destacan dos ofertas; una de Paramount Pictures y otra la de la «gran N roja» del streaming. La primera sonó con fuerza al final del pasado verano y ahora la segunda, se ha convertido en una candidata estimulante para la meca del cine, tranquilizando al mercado de la exhibición en su aparente trato comercial. Si al final Netflix compra Warner Bros, la plataforma de vídeo bajo demanda seguirá estrenando las películas de la compañía en los cines.

La noticia ha llegado hace escasas horas desde el otro lado del charco. Despejando así, la mayor preocupación de los amantes de la experiencia cinematográfica. Los cuales pensaban-como todo el que conozca a Netflix-que la compra de Warner por parte del estudio supondría para el público un gigante menos en la producción de filmes para la gran pantalla. Sin embargo, la empresa fundada por Marc Randolph y Reed Hastings ha comunicado a la dirección de la corporación liderada por David Zaslav que seguirá estrenando los largometrajes del estudio en las salas si finalmente logra añadir al gigante audiovisual a su conglomerado.

La decisión supone una declaración de intenciones por parte de Netflix, quien hasta ahora se había resistido a distribuir la mayor parte de sus productos en la cartelera mundial. A excepción claro está de todas aquellas producciones con aspiraciones en la temporada final de premios, como pasa este mismo año con títulos como Frankenstein o Una casa llena de dinamita. No obstante, la posibilidad de poseer en su catálogo licencias comerciales como los superhéroes de DC, Rocky o Harry Potter es demasiado estimulante como para obcecarse negativamente frente a las proyecciones en la gran pantalla.

Netflix y Warner: una asociación para vencer a Disney

El posible acuerdo entre Netflix y Warner supondría la mayor asociación en la reciente historia del streaming. Formando de este modo una biblioteca de contenidos apoteósica dentro de la industria para por fin, poder plantarle cara directamente a Disney.

Por ello y a pesar de que Ted Sarandos, CEO de Netflix, ha descrito las salas en más de una ocasión como un negocio en «declive», desde el terminal tendrán que tragar con esta excepción si desean convencer a Warner Bros. Discovery.

Los problemas de monopolio

Otra de las grandes barreras que tendrá que sortear Netflix para hacerse con Warner es la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde donde se advierte que la permisión de dicha compra podría afectar directamente a la competencia y por consiguiente, a los propios consumidores. Pues esta en realidad es la principal razón por la que Disney ni siquiera ha intentado afrontar la operación.

¿Conseguirá Netflix cerrar el acuerdo comercial más grande de la industria audiovisual o serán Paramount Skydance y Comcast Corp (matriz de NBCUniversal) las que al final terminen haciéndose con el control de Warner