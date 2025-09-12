Paramount y Skydance planean comprar Warner: una oferta gigantesca que podría cambiar la industria

Es uno de los movimientos económicos más potentes de los últimos días y de suceder, todo podría cambiar en la guerra del streaming y el sistema de estudios estadounidense: Paramount y Skydance planean lanzar una oferta colosal para comprar Warner. En esa especie de «Monopoly» que parece en la actualidad el mercado del entretenimiento, Hollywood podría ser testigo un futuro muy cercano del nacimiento de conglomerado que rivalizaría directamente con lo que actualmente representa Disney. Aunque por supuesto, todavía se desconocen las cifras finales de una hipotética compra que resuena como un seísmo dentro de la meca del cine.

La principal rumorología llevó como casi siempre en este tipo de movimientos, a un crecimiento exponencial de ambas compañías en la bolsa. Porque el acuerdo comercial funcionaría como una compra histórica que llevó a que al cierre de Wall Street, Paramount y Skydance creciesen un 15,6%, mientras que Warner se revalorizó a través de un espectacular 29%. La operación estaría avalada por los Ellison, la familia que domina el grupo audiovisual y el objetivo no sería adquisición de una división de la misma, sino de todo el estudio. Sí, Paramount Skydance quiere quedarse con el paquete completo de Warner Bros Discovery (WBD).

Paramount Skydance quiere a Warner

Los principales insiders norteamericanos no se atreven a mencionar un número aproximado, pero la mayor parte de ellos hablan de una operación de cinco cifras. La veracidad de que todo pueda suceder de un momento a otro viene la confirmación del absoluto respaldo del movimiento por parte de los Ellison. Concretamente del patriarca, Larry Ellison.

El fundador de Oracle es uno de los hombres más pudientes del planeta y su presencia, ya supuso una pieza clave en la anterior asociación de Paramount con Skydance Media. Al frente de todo, junto a Jeff Shelle, el hijo de Larry, David Ellison, está al frente del negocio con la firme decisión de que el crecimiento de la major en el mercado del vídeo bajo demanda pasa por engullir a un contenedor de propiedades intelectuales tan potentes como WBD.

Entre tanteos y deudas

Otras fuentes como Deadline, no son tan tajantes con la información, argumentando que los Ellison llevan muchos meses tanteando el terreno. Pero en realidad, «no hay nada nuevo», según el medio estadounidense.

En el otro lado de la oferta está la necesidad de solventar la deuda mayúscula que arrastra Warner, a la cual no le han venido nada bien sus últimos debacles financieros en la taquilla. Los fracasos de Joker: Folie à Deux, Horizon, Los vigilantes, Shazam, Flash, Black Adam o Matrix Resurrections, pesan más que cualquier otro taquillazo beneficioso, incluido el fenómeno comercial de este año protagonizado por Una película de Minecraft.

Ahora mismo, la deuda de la major que dirige David Zaslav está en torno a los 35.600 millones de dólares, pero Paramount necesita sus contenidos para crecer en la compleja batalla de las plataformas de streaming, donde su servicio de transmisión no deja de perder audiencia frente a Netflix, Disney y HBO Max, la propia marca de WBD. Tendremos que esperar para conocer hacia dónde se dirige la operación y saber si el resto de sus competidoras deben preocuparse.