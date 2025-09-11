La guerra comercial de Trump pasa factura: la inflación repunta hasta el 3,1% en EEUU

La cesta de la compra en Estados Unidos se ha disparado hasta el 2,9% durante el mes de agosto del 2,7% previo, según revelan los últimos datos del índice de precios al consumo (IPC) elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales. Por otro lado, la tasa subyacente (que excluye a productos más sensibles como la energía o los alimentos no procesados) se ha acelerado a mayor medida, hasta el 3,1% en el último mes del verano.

Esto ha llevado los mercados a confiar en la certeza de que la Reserva Federal (Fed) recortará los tipos de interés en una semana. En este sentido, la evolución de los precios se sitúa por encima del objetivo que fija la Fed, que al igual que el Banco central Europeo (BCE), es del 2%. Esto ha puesto en peligro la doble misión de la Fed, que busca mantener los precios estables además de asegurar la menor tasa de paro.

Los vaivenes geopolíticos ya han empezado a materializarse en los cajeros de los supermercados. En cuánto al desglose por producto, las verduras frescas se encuentran entre los productos que han crecido al paso más veloz: se han encarecido un 3%, una de las réplicas de las tasas aduaneras que Washington dirige a México. Esto también se ha traducido a los precios de la carne en Estados Unidos. Para el consumidor estadounidense, comprar carne es un 2,7% más caro ahora, lo que representa su mayor repunte en cuatro años.

La reacción de los mercados financieros ha sido más cauteloso de lo anticipado.

