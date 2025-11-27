La nueva temporada de ‘Miércoles’ ya tiene a su fichaje estrella: fue la mejor «chica Bond» del cine

Su últimos capítulos llegaron a Netflix hace menos de un mes, pero en la «gran N roja» ya trabajan en la nueva temporada de Miércoles. Algo que se puede apreciar con el primero de los grandes fichajes que veremos dentro del spin-off de La familia Addams que produce Tim Burton. Nos referimos a Eva Green, la gran estrella francesa de la interpretación que durante años ha brillado tanto en los cines como en la gran pantalla. Pero ¿qué personaje interpretará esta actriz fetiche del director de Eduardo Manostijeras?

Por lo que hemos podido saber en las últimas horas, Green dará vida a Ophelia Addams en la nueva temporada de Miércoles. Esta no es otra que la hermana de Morticia (Catherine Zeta-Jones) y por tanto, tía de la propia Miércoles (Jenna Ortega). La parisina representa el nuevo rostro de un cuidado casting de estrellas. Entre las que encontramos a Luis Guzmán en el papel de Gómez y a varios perfiles conocidos de la industria, como son la anterior Miércoles del celuloide, Christina Ricci, la joven Emma Myers (Una película de Minecraft), Steve Buscemi e incluso apariciones estelares como la de la cantante Lady Gaga.

Claro está, la noticia de la incorporación de Green va de la mano de un importante giro de guion que la serie nos ha presentado en la temporada dos. Así que si todavía no has visto los últimos episodios, te recomendamos no continuar leyendo el presente artículo, ya que a continuación vamos a revelar varios spoilers.

La segunda temporada de ‘Miércoles’

Como todos los fans que hayan visto la segunda temporada de Miércoles, la ficción creada por Alfred Gough y Miles Millar tuvo un giro totalmente trascendental que marcará de seguro, la senda narrativa de los próximos capítulos.

Eva Green será Tía Ophelia en la tercera temporada de ‘Miércoles’.

Le deseamos el más sombrío de los recibimientos 💜 pic.twitter.com/UftZPbxDSD — Netflix España (@NetflixES) November 25, 2025

Miércoles descubre que la tía Ophelia está viva y que ha permanecido retenida en una habitación secreta de su madre, la matriarca Hester Frump. Sin embargo, lejos de centrar su mirada en sus familiares más cercanos causantes de su cautiverio, el episodio final deja claro que la fijación del personaje de Green se centrará mortalmente en su sobrina. En la escena final, podemos ver cómo Ophelia escribe en la pared con sangre la frase «Miércoles debe morir».

Una actriz de renombre

A pesar de no ser tan mediáticamente conocida como otras grandes intérpretes de la actualidad, el currículum fílmico y televisivo de Eva Green está fuera de toda duda. Debutó en 2003 con la Soñadores de Bernardo Bertolucci y sólo dos años después, formó parte de la infravalorada El reino de los cielos (la cual recomendamos ver la versión del montaje del director).

Su carrera fue in crescendo y tras estos dos grandes filmes, pasó a ser la figura que cambió para siempre el concepto de «chica Bond» con su carismática Vesper. Una tipología que antes funcionaba como un simple «adorno» para el protagonista y que en el reboot con Daniel Craig adquirió un cariz actual y sorprendente para el público. Además, Green ha colaborado con Burton en tres producciones; Sombras tenebrosas, El hogar de miss Peregrine para niños peculiares y Dumbo.

A través de un comunicado compartido por THR, Gough y Millar han expresado su satisfacción de poder contar con la nominada al Globo de Oro: «Siempre ha aportado una presencia electrizante y singular en la pantalla, cualidades que la convierten en la opción perfecta para ser la tía Ophelia. Estamos deseando ver cómo da vida al personaje y enriquece el universo de Miércoles.