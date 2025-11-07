El aviso de Jorge Rey de lo que va a caer este fin de semana y da miedo: «Tormentas en…»

Jorge Rey lanza un aviso sobre lo que va a caer este fin de semana, da miedo lo que nos está esperando. Son tiempos de intentar aprovechar al máximo el sol y la estabilidad de unas jornadas en las que quizás tenemos por delante una situación cambiante que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante.

Son tiempos de aprovechar cada elemento que llegará en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Estamos viendo como el otoño nos sumerge en una previsión del tiempo que nos aleja de lo que sería habitual en esta época del año. Tenemos por delante algunos cambios de ciclo que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Con más de una sorpresa del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha desconocíamos y que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Tormentas en esta parte del país

Parece que este tren de borrascas que tenemos por delante y que pueden acabar de marcar unos días cargados de actividad. Las señales de cambio en el tiempo las hemos visto cuando el otoño ha hecho acto de presencia en unas horas en las que quizás tocará tener en consideración algunas situaciones cambiantes.

Es hora de apostar claramente por un cambio que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Son tiempos de visualizar un giro importante de guion que hasta el momento no imaginaríamos. Estamos viendo como la previsión del tiempo de Jorge Rey acierta de lleno.

Nos enfrentamos a estas alertas que hasta ahora casi habían desaparecido y nos han dado mucho en qué pensar. Son días de ver esta situación del todo inesperada que puede acabar siendo la que nos haga reaccionar a tiempo, en unos planes de fin de semana afectados por los cambios.

Estamos viendo llegar un importante tren de borrascas que pueden acabar de convertirse en la peor pesadilla de un fin de semana en el que la actividad no debe frenarse. Afrontamos unos cambios que pueden llevarnos a una situación del todo inesperada en estos días de otoño.

Este fin de semana será mejor que nos empecemos a preparar para unos días en los que Jorge Rey nos explica claramente lo que tenemos por delante y lo que puede acabar llegando a toda velocidad. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Además del vídeo del canal de Jorge Rey, no debemos olvidar una previsión del tiempo de la AEMET que nos indica que: «La llegada de un nuevo frente dejará cielos nubosos o cubiertos con chubascos generalizados, menos frecuentes y más débiles en el extremo sureste peninsular. En Galicia se esperan chubascos acompañados ocasionalmente por tormentas y posible granizo que serán localmente fuertes en el oeste de la Comunidad y dar lugar a acumulaciones significativas. También se podrán producir acumulaciones por precipitaciones persistentes en áreas del Cantábrico oriental y zonas de montaña de la mitad norte. En la segunda mitad del día será probable la presencia de tormentas ocasionales en el interior peninsular. En el nordeste podrá quedar restos de inestabilidad con precipitaciones que con cierta incertidumbre se darán en el nordeste de Cataluña. En Canarias intervalos nubosos con posibles precipitaciones en el norte de las islas. Bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas de montaña de la mitad norte y brumas frontales. Descenso de las temperaturas máximas en el norte de la meseta Sur y noreste peninsular y más suave en el norte de Castilla y León y Baleares; en el resto ligeros ascensos más intensos en zonas de montaña del noroeste y del interior sureste peninsular. Predominio de ligeros descensos en las mínimas que serán más intensos en el tercio oriental y Baleares. En Canarias, predomino de ligeros descensos. Heladas débiles en los Pirineos».

Siguiendo con la misma previsión: «Vientos en general del suroeste y oeste en la Península y Baleares con intervalos de moderado excepto en interiores del noreste. Soplará sur rolando a oeste en Galicia y Cantábrico con intervalos de fuerte en litorales gallegos durante la madrugada, con probables rachas muy fuertes en el norte de Galicia, y en litorales del Cantábrico durante la noche. Viento flojo del norte en el Golfo de Cádiz rolando a oeste y aumentando a moderado. Soplará moderado del oeste en el área sur del mediterráneo y moderado del noroeste en el resto tendiendo a oeste en el resto. Alisio moderado en Canarias con intervalos de fuerte en zonas expuestas».