Jorge Rey confirma la llegada de una DANA y nadie está preparado: «Una gota fría a partir del…»

Una gota fría llegará a partir de este día, Jorge Rey confirma la llegada de una DANA que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar de recibir este mes de noviembre que parece que tendrá en el mal tiempo en protagonista indiscutible de estos días. Llega un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Se acerca un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Una novedad destacada que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas jornadas que tenemos por delante. Un cambio que puede ser el que nos marcará de cerca y que Jorge Rey se encarga de poner sobre la mesa. Son tiempos de cambios y de aprovechar al máximo unas jornadas en las que podremos empezar a ver llegar determinados cambios que pueden ser esenciales en estas próximas jornadas.

Una gota fría es la peor pesadilla que llegará en breve

Cuando pensábamos que el riesgo de esta gota fría propia de los cambios de estación se había quedado en nada, parece que todo vuelve y lo hace de tal forma que nos hará estar pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial. Tocará estar pendientes de un cielo que parece que nos dará más de una sorpresa.

Este fenómeno que es capaz de activar todas las alertas habidas y por haber puee convertirse en un plus de buenas sensaciones. Será el momento de apostar claramente por una situación del todo inesperada en estos días en los que quizás tocará estar pendientes de una situación del todo inesperada.

Son tiempos de sacar el paraguas y de ver como se materializan una serie de cambios que pueden ir llegando poco a poco. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser clave para prevenir males mayores. Hemos visto lo peor de unas lluvias que pueden acabar siendo las grandes protagonistas.

Llega un importante cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que todo puede ser posible.

Confirma Jorge Rey la llegada de una DANA

Una DANA llega a toda velocidad y puede acabar convirtiéndose en una serie de elementos que pueden ser los que nos marcarán de cerca y puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Con un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas jornadas que tenemos por delante.

La AEMET coincide con un tiempo que puede acabar siendo el que nos haga reflexionar a tiempo. Con ciertas novedades en una previsión del tiempo que coincide directamente con estos expertos que tenemos que empezar a prepararnos. Tal y como nos explican en su web: «Se espera que una serie de sistemas frontales afecten a la Península y Baleares, dejando cielos cubiertos con precipitaciones en la mitad noroeste peninsular, y abundante nubosidad de tipo alto en el resto. Asimismo se dará nubosidad baja matinal en el resto de la vertiente atlántica y en puntos del Mediterráneo, y tenderán a abrirse claros en el tercio noroeste tras el paso de los frentes. Las precipitaciones más abundantes se esperan en el oeste y sur de Galicia, oeste de Castilla y León y Sistema Central occidental, donde es probable que sean persistentes y localmente fuertes. En Canarias, cielos poco nubosos o despejados además de algunos intervalos nubosos en las islas más occidentales pudiendo dejar alguna lluvia débil y ocasional.

Brumas y bancos de niebla matinales en los principales entornos de montaña de la vertiente atlántica, Pirineos, Estrecho, sur de Galicia y localmente en puntos del Mediterráneo. Temperaturas máximas en descenso en Galicia, Cantábrico, alto Ebro y nordeste de Castilla y León, con aumentos en el noroeste de esta comunidad, zonas de interior del tercio este peninsular y Canarias, donde localmente podrán llegar a 30 grados. Mínimas en descenso en el Cantábrico y tercio noroeste peninsular, donde se darán al final del día. Aumentos en Baleares, centro norte peninsular y norte de Aragón y Cataluña. Pocos cambios en el resto. Heladas débiles en cumbres del norte peninsular».

Siguiendo con la misma explicación: «Predominarán los vientos del sur y suroeste en la Península y Baleares, moderados en el Cantábrico, mitad norte de la vertiente atlántica, Baleares y litorales del resto del Mediterráneo. Serán flojos en el resto, con poniente moderado en el Estrecho y Alborán. Son probables los intervalos fuertes y/o rachas muy fuertes en litorales del norte de Galicia, Cantábrico y Girona, así como en zonas montañosas del extremo norte peninsular. En Canarias, vientos de flojos a moderados de componentes este y sur, con probabilidad de alguna racha muy fuerte en cumbres».

Las alertas estarán activadas: «Probables precipitaciones persistentes y localmente fuertes en el oeste y sur de Galicia, oeste de Castilla y León y Sistema Central occidental. Probables rachas muy fuertes de viento de componente sur en cumbres de Canarias, montañas del extremo norte peninsular y litorales del Cantábrico».