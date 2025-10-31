El frío invernal está a punto de llegar y Jorge Rey lo ha confirmado: a partir de este día

Jorge Rey lo ha confirmado llega un importante frío invernal que está a punto de llegar, son tiempos de vivir un otoño que llegará disfrazado de invierno. Cada vez más nos damos cuenta de que las estaciones parece que no tienen límites, pasamos de unas temperaturas que son extremadamente suaves a un cambio de tendencia que puede ser esencial en unos días de transformación casi total. Por lo que, quizás tenemos que empezar a prepararnos para lo peor en breve.

De las altas temperaturas, casi de verano, que hemos tenido en días pasados, vamos a por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas. Tocará estar pendientes de unos cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno y pueden hacer que estos planes de fin de semana o de puente se queden en nada. Estamos viendo señales de cambio en los cielos y con un tiempo que parece que va a moverse por momentos, de un otoño suave a lo peor de un invierno, hay un solo paso para el que hay que estar totalmente preparados.

A partir de este día cambia el tiempo

Hemos tenido unos últimos años en los que llegamos a las principales festividades del año de una manera muy distinta. Pasamos de unas cifras que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días a un giro radical para el que quizás no estamos del todo preparados.

Vamos a vivir unos días en los que tenemos que empezar a pensar en determinados cambios de tendencia que pueden ser esenciales y sin duda alguna, tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando. Son tiempos de aprovechar al máximo estos instantes de sol y de estabilidad, porque pueden desaparecer por momentos.

El otoño avanza con un invierno para el que aún le queda espacio, aunque por lo que vamos a ver y nos advierte Jorge Rey, no hace falta mucho para que lo veamos llegar. Es más, tocará estar pendientes de algunos cambios de tendencia que serán los que nos afectarán de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Es hora de saber qué tiempo nos espera con unas jornadas en las que la inestabilidad, el descenso de las temperaturas y los cambios acabarán convirtiéndose en una dura realidad a la que tendremos que enfrentarnos.

Jorge Rey confirma que el trío invernal está a punto de llegar

El trío invernal al que vamos a enfrentarnos acabará siendo una realidad. Tenemos por delante una serie de novedades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante y acabarán siendo esenciales.

Este vídeo viral de Jorge Rey en el que nos explica qué nos está esperando coincide con la AEMET y lo que nos dice que puede pasar: «El frente se mantendrá estacionario en el noroeste de la Península favoreciendo la persistente entrada de una masa de aire marítima subtropical húmeda y templada dando lugar a cielos muy nubosos o cubiertos en la Península y Baleares con predominio de la nubosidad alta en el área mediterránea. Se producirán precipitaciones en el cuadrante noroeste peninsular, menos frecuentes e intensas en el resto peninsular y no se esperan en la vertiente mediterránea y Baleares. Se espera que sean persistentes con acumulados significativos en litorales de Galicia, donde no se descarta por la tarde chubascos localmente fuertes, interior de Pontevedra, oeste de Ourense, noroeste de Castilla y León y oeste del Sistema Central. En Canarias, intervalos nubosos abriéndose amplios claros a partir de la tarde de este a oeste con algunas precipitaciones débiles y puntuales en las islas occidentales».

Siguiendo con la misma explicación: «Nieblas en zonas altas del interior peninsular y en depresiones del noreste. Temperaturas máximas en descenso en la meseta Norte, Cantábrico oriental y alto Ebro, más suave en entornos montañosos del interior y en ligero a moderado ascenso en el resto peninsular y archipiélagos. Mínimas en descenso en la mitad sur peninsular, resto vertiente mediterránea, este de Castilla y León y ligero en los archipiélagos; en ascenso en el resto localmente notable en zonas del Cantábrico. Heladas débiles en los Pirineos. Soplará moderado en toda la Península y Baleares con predominio de las componentes sur y suroeste y del oeste en Alborán; intervalos de fuerte en litorales de Galicia y zonas altas de la mitad norte peninsular con probables rachas muy fuertes en la Cordillera Cantábrica, Pirineos y localmente en zonas expuestas del noroeste de A Coruña y norte de Lugo. No se descarta también en zonas altas de la mitad norte. En Canarias, viento flojo de componente este en las islas orientales y componente sur en el resto. Posibles rachas muy fuertes del suroeste en cumbres del Teide».

Las alertas estarán activadas: «Probables precipitaciones persistentes con acumulados significativos en litorales de Galicia, interior de Pontevedra, oeste de Ourense, noroeste de Castilla y León y oeste del Sistema Central. Temperaturas mínimas con ascensos localmente notables en zonas del Cantábrico. Rachas muy fuertes en la Cordillera Cantábrica, Pirineos y localmente en zonas expuestas del noroeste de A Coruña y norte de Lugo».