El final de octubre está sentenciado y Jorge Rey lo tiene claro: el cambio extremo que está a punto de llegar

El cambio extremo que está a punto de llegar

Jorge Rey ha sentenciado este final de octubre

La AEMET coincide con Jorge Rey y advierte de lo que puede pasar, junto con los expertos de El Tiempo advierten de lo que puede pasar en las próximas horas: «Las lluvias de las últimas horas fueron intensas y generalizadas. La borrasca que entró por el suroeste el miércoles dejó acumulados de más de 100 mm en puntos de Sevilla y más de 70 mm en Huelva, donde se activó el aviso rojo. En las próximas horas los restos de la borrasca aún dejará lluvias en puntos del Mediterráneo, pero ya estamos pendientes de nuevos frentes que llegarán por Galicia y que dejarán lluvias durante el fin de semana».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Tras un miércoles de lluvias casi generalizadas y fuertes en algunas regiones, este jueves tenemos los restos de la borrasca saliendo por el Mediterráneo. Estas lluvias irán debilitándose, pero aún en algunos puntos pueden ser fuertes. Lloverá en C. Valenciana, Murcia, este de Andalucía y sobre todo en Baleares. En Ibiza, Formentera y gran parte de Mallorca tenemos aviso amarillo por acumulados que pueden superar los 20 mm en 1 hora. Durante la tarde además entrará un nuevo frente por Galicia. En el oeste de la comunidad gallega las lluvias también pueden ser intensas y dejar más de 40 mm en 12 horas y rachas del sur de más de 80 km/h».

Lo que nos espera puede ser propio de esta época del año con lluvias que amenazarán estas partes del país: «Las lluvias de este nuevo frente avanzarán el viernes por Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León principalmente. También lloverá en el norte de Extremadura, País Vasco, La Rioja y Navarra. En el noroeste de Castilla y León, Galicia y en la Cantábrica estas lluvias pueden ser fuertes y persistentes, ya que el frente avanzará lentamente. Así, las lluvias podrían se abundantes».

Las zonas más afectadas por este fenómeno: «En el oeste de Galicia pueden recoger más de 100 mm, más de 80-90 mm en el oeste de Castilla y León, también al norte de Cáceres pueden acumular más de 100mm y por último en el oeste de Andalucía, donde no se descartan más de 70-100 mm. En la zona centro algunas regiones pueden recoger más de 30-50 mm y cuanto más hacia el este, las lluvias serán menos significativas».