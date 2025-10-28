La AEMET en alerta por el río de borrascas que está a punto de llegar a España: estás son las zonas afectadas

La alerta por el río de borrascas que está a punto de llegar a España puede ser clave para estos días, tenemos que empezar a prepararnos hasta un cambio de tendencia que activa esta alerta de la AEMET. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que el otoño va instalándose poco a poco. Será el momento de tener sobre la mesa algunas situaciones que pueden acabar generando más de una sorpresa, en unos días de transformación en los que la previsión del tiempo cobra protagonismo.

Estas son las zonas afectadas

La AEMET lanza una importante alerta ante un río de borrascas que será un riesgo para todos.

La AEMET en alerta por el río de borrascas que está a punto de llegar a España

Está a punto de llegar a España un río de borrascas.

Tal y como explican en su página web: «La proximidad de una baja en el suroeste peninsular hará, aún con cierta incertidumbre sobre la hora, aumentar la nubosidad en la Península de suroeste a noreste, dejando los cielos muy nubosos o cubiertos en el oeste y suroeste y muy abundante nubosidad alta en el resto. intervalos de nubes bajas por la mañana en el litoral sureste Mediterráneo y en Baleares. Se esperan precipitaciones en el oeste a partir del final de la mañana que se irán extendiendo, con menor probabilidad e intensidad al centro-este y no se esperan en el nordeste, Pirineos y Cantábrico oriental. A última hora, en el oeste de Extremadura y de Andalucía se espera que las precipitaciones sean persistentes con probables chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados por tormentas. Probables brumas y algún banco de niebla en zonas próximas al litoral del Golfo de Cádiz y zonas del interior del Alto Ebro. Temperaturas máximas con ascensos, más acusados en zonas altas de la meseta Norte, zonas del Cantábrico oriental y norte de Navarra y en descensos en el litoral gallego. Temperaturas mínimas en ligero ascenso excepto en la mitad sur peninsular, valle del Ebro y Cantábrico oriental donde se esperan ligeros descensos. En Canarias, temperaturas en descenso en las islas occidentales, más acusado en cumbres y medianías y con pocos cambios en las orientales».

Siguiendo con la misma previsión: «Vientos flojos de componente este y sur en el interior durante la mayor parte del día; a partir de la tarde aumento de la intensidad a vientos moderados, predominando la componente sur y sureste en el interior, oeste de la Península, Cantábrico, costa mediterránea, así como en el Golfo de Cádiz, donde puede ser puntualmente fuerte. Viento moderado del este en Alborán y Estrecho. En Canarias viento del oeste más intenso en la provincia occidental con probables rachas muy fuertes en zonas altas y, en la provincia oriental, del este flojo a primeras horas arreciando y rolando a oeste moderado por la tarde».