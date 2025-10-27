La AEMET pone en el punto de mira a estas zonas de España: lluvias nunca vistas a partir del martes

Lluvias nunca vistas van a ser una realidad en estas zonas de España a partir de este mismo martes, la AEMET pone en el punto de mira estos puntos. Es importante estar preparados para una previsión del tiempo que puede acabar siendo el que marcará estos días en los que todo puede ser posible. Con lo cual, habrá llegado en estos días, es importante conocer el estado de un tiempo que puede darnos más de una sorpresa inesperada que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Parece que el otoño ha llegado con fuerza. El descenso de las temperaturas ha acabado siendo una realidad.

Lluvias nunca vistas a partir del martes

Este mismo martes tendremos que visualizar un importante cambio de tendencia.

Es hora de estar pendientes de un cambio que puede acabar llegando a toda velocidad. Tenemos que afrontar un cambio de un otoño suave a uno bastante duro.

De lo que teníamos por delante a lo que nos está esperando es un cambio de tendencia.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas. La AEMET no tiene buenas noticias.

Pone en el punto de mira la AEMET estas zonas del país

Están a merced de un giro radical. Parece que las lluvias acabarán siendo una tendencia.

Tal y como nos explica la AEMET en su página web: «La proximidad de una baja en el suroeste peninsular hará, aún con cierta incertidumbre sobre la hora, aumentar la nubosidad en la Península de suroeste a noreste, dejando los cielos muy nubosos o cubiertos en el oeste y suroeste y muy abundante nubosidad alta en el resto. Se esperan precipitaciones en el oeste a partir del final de la mañana que se irán extendiendo, con menor probabilidad e intensidad al centro-este y no se esperan en el este, Pirineos y Cantábrico oriental. A última hora, en el oeste de la meseta y de Andalucía se espera que las precipitaciones sean persistentes con probables chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados por tormentas. Probables brumas frontales en el interior y costa del Golfo de Cádiz. Temperaturas máximas con ascensos, más acusados en zonas altas de la meseta Norte, zonas del Cantábrico oriental y norte de Navarra. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad sur peninsular, valle del Ebro, Cantábrico oriental y noreste de Cataluña, y en ligero ascenso en el resto de la Península. En Canarias, temperaturas en descenso, más acusado en cumbres y medianías».

Siguiendo con la misma previsión: «Vientos flojos de componente este y sur en el interior durante la mayor parte del día; a partir de la tarde aumento de la intensidad a vientos moderados, predominando la componente sur y sureste en el interior, oeste de la Península, Cantábrico y costa mediterránea. Viento moderado del este en Alborán, Estrecho y Golfo de Cádiz, donde aumentará su intensidad a fuerte hacia final del día. En Canarias viento del oeste más intenso en la provincia occidental con probables rachas muy fuertes en zonas altas y, en la provincia oriental, del este flojo arreciando y rolando a oeste moderado por la tarde».

Las alertas estarán activadas: «Posibles precipitaciones fuertes y persistentes en el oeste de Extremadura y Andalucía a últimas horas. Rachas muy fuertes en cumbres de las islas occidentales en Canarias».