Cambio radical de tiempo el domingo en Baleares: lluvias fuertes y bajada de temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que Baleares se enfrente a un cambio de tiempo este fin de semana en el que se esperan lluvias fuertes y bajada de temperaturas.

Según ha informado el portavoz adjunto de la AEMET en Baleares, Jorge Rodríguez, este viernes en las Islas habrá intervalos nubosos. Las temperaturas irán en descenso, con unas máximas de entre 23 y 26 grados, y unas mínimas de entre 13 y 20 grados.

Durante el sábado, predominarán intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso. En Mallorca también podría formarse algún banco de niebla matinal.

Las temperaturas irán en ascenso, alcanzando unas máximas de entre 25 y 28 grados y con unas mínimas de entre 14 y 20 grados. En cuanto al viento, se espera flojo, de sur y suroeste girando por la noche a noroeste.

🌤️Demà i dissabte, predomini de temps assolellat i vent en general fluix. 🌧️Diumenge arribarà un front relativament actiu; durant el matí s’anirà tapant i a partir de migdia esperam pluges i algun ruixat localment fort. 📉Vent del nord i marcat descens de temperatures. pic.twitter.com/188GEAJeMo — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) October 23, 2025

El domingo comenzará con intervalos nubosos, aumentando a partir de mediodía a nuboso cubierto. Se esperan lluvias y chubascos localmente fuertes.

El viento durante el día soplará flojo, de nordeste, y aumentará durante la mañana a norte con algún intervalo fuerte. Las temperaturas irán en descenso moderado, con valores máximos de entre 20 y 24 grados y alcanzando unas mínimas de entre 8 y 16 grados.

El paso de la borrasca Benjamin por la Península ha dejado en Baleares para este viernes intervalos nubosos y temperaturas en descenso. El viento en general será flojo variable con predominio de la componente oeste girando por la tarde a componente sur.

La AEMET prevé para este viernes que la Península siga bajo la influencia de la circulación atlántica, lo que aportará abundante humedad, así como de un frente estacionario en el centro oeste peninsular, que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte.

Sólo en el tercio sur peninsular es probable que predominen cielos poco nubosos o despejados. Además, con baja probabilidad también podrían darse precipitaciones ocasionales en regiones del tercio nordeste peninsular, fachada oriental y Baleares, donde predominarán los intervalos nubosos.