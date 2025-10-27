5 zonas de España en riesgo por lluvias: el aviso de Roberto Brasero por lo que llega el martes

Este aviso de Roberto Brasero puede cambiarlo todo, este experto nos explica qué es lo que puede pasar a partir de este mismo martes. Será el momento de empezar a pensar en algunos elementos que pueden hacernos pensar en este otoño que, sin duda alguna, se habrá convertido en la mejor opción posible en estos días que tenemos por delante. Estamos viviendo unos días que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente algunos detalles que pueden acabar siendo claves. Estamos pendientes de unos cambios que pueden acabar convirtiéndose en un riesgo para todos.

En estas fechas tan señaladas tocará mirar al cielo y estar muy pendientes de una serie de novedades que parece que llegan en esta recta final de un mes de octubre que ha sido especialmente suave en todos los sentidos. Nos ha dejado unas cifras que hasta el momento desconocíamos, por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos elementos que pueden ser los que marcarán estos días.

Este aviso de Roberto Brasero por lo que llega el martes pone los pelos de punta

La realidad es que estamos viviendo unos días en los que todo puede ser posible, con la mirada puesta a un giro radical que podría llegar en cualquier momento y que, sin duda alguna, acabará siendo el que nos afectará de lleno. En estas próximas horas en las que todo puede cambiar, nos enfrentaremos a un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Tocará ver qué nos depara este tiempo que parece que nos está alejando de lo que sería habitual en esta época del año. Hemos pasado de las altas temperaturas de días pasados a una novedad destacada que puede ponernos los pelos de punta. Tendremos que esperar para ver qué puede pasar en estas próximas horas.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar claramente por un giro radical que puede llevarnos a ver lo peor de una situación de lo más otoñal. Esperamos este importante descenso de las temperaturas que nos llevará a un punto de no retorno. Este experto no duda en decirnos qué es lo que nos espera en breve.

En riesgo estas 5 zonas de España por lluvias

Las lluvias que pueden llegar en estas 5 zonas de España ponen literalmente los pelos de punta. Estamos ante una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en estas próximas horas en las que todo puede ser posible.

Tal y como nos explica Roberto Brasero en su canal de El Tiempo de antena 3: «Las temperaturas ya sí nos recordarán el domingo que estamos en otoño, y el lunes aún más, ya que tendremos un amanecer más frío en toda España y con heladas incluso en los lugares habituales: heladas débiles en los Pirineos y algunas zonas altas y sistemas montañosos de la mitad norte. Tampoco durará mucho esa situación, dado que, a partir del martes y el resto de la semana, subirán de nuevo las temperaturas, pero no porque vaya a regresar el llamado ‘veroño’, sino porque esperamos que pasen por aquí sucesivas borrascas con vientos ábregos, de suroeste, que son templados, pero también húmedos: el martes llega una por el oeste que el miércoles podría dejarnos lluvias en buena parte de España. Y luego podrían venir más. Una semana interesante en la que tendremos más luz a primera hora del día, a cambio de que ya se haga de noche antes. Llega el horario de invierno, con cambios en el tiempo».

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno en estos días que hasta la fecha no esperaríamos. La AEMET coincide con esta previsión del tiempo de este experto: «La proximidad de una baja en el suroeste peninsular hará, aún con cierta incertidumbre sobre la hora, aumentar la nubosidad en la Península de suroeste a noreste, dejando los cielos muy nubosos o cubiertos en el oeste y suroeste y muy abundante nubosidad alta en el resto. Se esperan precipitaciones en el oeste a partir del final de la mañana que se irán extendiendo, con menor probabilidad e intensidad al centro-este y no se esperan en el este, Pirineos y Cantábrico oriental. A última hora, en el oeste de la meseta y de Andalucía se espera que las precipitaciones sean persistentes con probables chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados por tormentas. Probables brumas frontales en el interior y costa del Golfo de Cádiz. Temperaturas máximas con ascensos, más acusados en zonas altas de la meseta Norte, zonas del Cantábrico oriental y norte de Navarra. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad sur peninsular, valle del Ebro, Cantábrico oriental y noreste de Cataluña, y en ligero ascenso en el resto de la Península. En Canarias, temperaturas en descenso, más acusado en cumbres y medianías».