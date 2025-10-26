Roberto Brasero avisa del giro drástico y da la razón a la AEMET: «El lunes llega el frío con…»

El lunes va a llegar el frío con más de una sorpresa inesperada, sin duda alguna y tal y como nos explica Roberto Brasero nos espera un giro drástico en el tiempo. La AEMET tenía razón con esta previsión del tiempo que parece que nos sumergirá en una serie de situaciones que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podría pasar, en especial si tenemos en cuenta lo que ha llegado en estos días.

Es momento de poner sobre la mesa algunos cambios que pueden acabar de convertirse en la antesala de algo más, con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser esencial. Estamos viviendo un cambio en esta recta final de un mes de octubre que nos traerá lo peor de una temporada de esas que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Sin duda alguna, tenemos que estar pendientes de una previsión del tiempo que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada.

El lunes parece que llega frío con este cambio

La realidad es que parece que hemos estado en un punto de no retorno en unos días en los que la inestabilidad se ha convertido en algo realmente sorprendente. Con ciertos detalles que serán los que nos acompañarán en unos días en los que todo puede ser posible.

Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días cargados de acción. Empezaremos una semana que nos sumergirá en lo peor de una estación del año en la que se hará notar ese frío que parece que no se detiene en estos días.

Este mismo lunes, tendremos que afrontar un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días de relativa inestabilidad. Es hora de apostar claramente por un cambio que parecía que no terminaba de llegar, pero se ha convertido en una realidad.

Este mismo lunes, tendremos que estar preparados para afrontar un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Este día lo vamos a recordar ante un marcado descenso de la temperatura que puede ser clave que se produzca en estos días.

Da la razón a la AEMET Roberto Brasero con este giro radical

La AEMET y Roberto Brasero coinciden con una previsión del tiempo que realmente puede cambiarlo todo. Con la mirada puesta a un cambio radical que sin duda alguna, acabará de darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explica Roberto Brasero en su blog de Antena 3: «Coincidiendo con el estreno del horario de invierno, nos llega el domingo un descenso de las temperaturas en toda la Península y Baleares. Bajarán 8 grados o más en el sureste y zonas del este peninsular, solo que aquí, al estar tan altas, no podemos hablar de frío, sino de menos calor: 21° en Valencia, 25° en Alicante, 26° en Murcia, todavía llegaremos a 28°. En Madrid la máxima será de 19° y en Burgos amaneceremos con 3°, en Ávila con 5° o en Cuenca con 6°. Ahí es donde se notará más el frío: en el interior de la mitad norte y a primera hora del día. Además, el domingo tendremos el frente de lluvias extendiéndose hacia el este y el sur de la Península, aunque irá debilitándose, pero tendremos cielos muy nubosos o cubiertos en la Península y Baleares a lo largo del día, con apertura de grandes claros durante la tarde en el oeste y en las mesetas. Podrían darse tormentas en el sudeste peninsular y el mar Balear, así como en La Mancha y en las sierras del norte y el este de Andalucía. Lluvias también por la tarde en el Cantábrico oriental, y ya podríamos ver caer nieve en los Pirineos por encima de 1400/1800 m. Pocos cambios en Canarias, con nubes en el norte de las islas».

Siguiendo con la misma explicación: «Las temperaturas ya sí nos recordarán el domingo que estamos en otoño, y el lunes aún más, ya que tendremos un amanecer más frío en toda España y con heladas incluso en los lugares habituales: heladas débiles en los Pirineos y algunas zonas altas y sistemas montañosos de la mitad norte. Tampoco durará mucho esa situación, dado que, a partir del martes y el resto de la semana, subirán de nuevo las temperaturas, pero no porque vaya a regresar el llamado ‘veroño’, sino porque esperamos que pasen por aquí sucesivas borrascas con vientos ábregos, de suroeste, que son templados, pero también húmedos: el martes llega una por el oeste que el miércoles podría dejarnos lluvias en buena parte de España. Y luego podrían venir más. Una semana interesante en la que tendremos más luz a primera hora del día, a cambio de que ya se haga de noche antes. Llega el horario de invierno, con cambios en el tiempo».