No estamos preparados: la AEMET confirma que lo que viene el lunes a España «no es normal»

Confirma la AEMET lo que llega el lunes a España

🌡️La semana del 27 de octubre al 2 de noviembre será más cálida de lo normal en la mayor parte de la Península y Baleares. ☔️Es probable que las lluvias sean abundantes en el oeste peninsular. Predicción para las próximas tres semanas 👉https://t.co/4YNihFKUnF — AEMET (@AEMET_Esp) October 24, 2025

La AEMET confirma lo que llega el lunes a España, un cambio de tendencia que puede ser clave y que, sin duda alguna, tocará estar preparados para un cambio que será clave para abrazar el otoño. Una estación del año que puede acabar de darnos más de una sorpresa.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se prevé el movimiento de un sistema frontal hacia el sur y este que dejará cielos muy nubosos o cubiertos en la Península y Baleares con apertura de grandes claros durante la tarde en la mitad norte peninsular y norte de la meseta Sur, excepto en el norte de la Península, consecuencia de la entrada de una masa fría y húmeda postfrontal, que dejará cielos muy nubosos con precipitaciones más persistentes en el Cantábrico oriental y Pirineos donde es probable en forma de nieve por encima de 1600/2000m. Las precipitaciones se irán trasladando hacia el sur y este remitiendo en el interior peninsular excepto en el tercio sur donde aumentará la inestabilidad durante la tarde. En zonas de Badajoz y oeste de Andalucía se esperan probables chubascos localmente fuertes con tormentas y granizo. También serán posibles precipitaciones localmente fuertes y ocasionalmente con tormentas en el extremo sureste peninsular así como en el mar Balear y norte de las islas Baleares. En Canarias, intervalos nubosos. Probables bancos de niebla matinales en los principales entornos de montaña de la Península».

Siguiendo con la misma explicación: «Descenso de las temperaturas en la Península y Baleares, localmente notable las máximas en el sureste y centro este peninsular y de las mínimas en zonas de la Ibérica sur, con un ascenso de las máximas en el noroeste peninsular. Excepto en el sur, las mínimas se registrarán al final del día. En Canarias ligeros ascensos. Heladas débiles en los Pirineos y dispersas en el resto de sistemas montañosos de la mitad norte. Soplarán vientos de oeste y norte en la Península y Baleares rolando en la vertiente atlántica a sur durante la tarde. Serán moderados en litorales y flojos con intervalos de moderado en el interior. Cierzo moderado en el Ebro, intervalos de fuerte de poniente en Alborán y de componente norte en Ampurdán y litorales del noroeste gallego. Probables rachas fuertes en el bajo Ebro y Ampurdán a partir del mediodía. En Canarias viento flojo con predominio de brisas».