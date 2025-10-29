Las cabañuelas de Jorge Rey predicen el final de octubre: el peor escenario meteorológico está a punto de cumplirse

El peor escenario meteorológico está a punto de cumplirse, sin duda alguna, nos enfrentamos a un final de octubre que Jorge Rey nos explica con pelos y señales. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos va a marcar muy de cerca. Llegará una situación del todo inesperada que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno, en unas jornadas que pueden ser claves para todos.

Este final de mes que puede convertirse en la antesala de algo más, de un destacado cambio de ciclo que puede ser determinante para todos y nos sumergirá en lo peor de estos días que tenemos por delante. Será el momento de aprovechar al máximo cada uno de los elementos que tenemos por delante y que pueden acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estos días. Estaremos a merced de una situación cambiante que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. Con la mirada puesta a un giro radical que hasta la fecha desconocíamos. Es hora de apostar claramente por una situación inesperada que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno en estos próximos días.

El peor escenario meteorológico que está a punto de cumplirse

Es momento de aprovechar al máximo cada uno de los elementos que llegan a toda velocidad y que pueden ser claves en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Estamos ante un otoño atípico que va a dejar rastros que acabarán siendo historia.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de hacer planes ante un cambio de tendencia que puede llegar a toda velocidad y acabará marcando una diferencia siguiendo con una tendencia que nos sumerge en lo peor de un otoño que parece que llega con fuerza. Ha tardado en llegar, pero puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días en los que todo puede ser posible.

Este joven que en su día predijo la llegada de Filomena no ha dudado en darnos una aserie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no teníamos constancia de que tuviéramos un otoño tan intenso.

Jorge Rey predice qué pasará al final del mes de octubre

Este final del mes de octubre nos hace estar pendientes de una serie de cambios que pueden acabar marcando la diferencia. Es una fecha señalada en el calendario que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estas jornadas que tenemos por delante.

El vídeo viral de Jorge Rey rápidamente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que pueden ser claves. Un cambio de tendencia que puede ir viendo también gracias a la AEMET.

Estos expertos explican que: «Los restos de las bajas presiones que afectaron el miércoles a la Península se desplazarán hacia el este a la par que una circulación atlántica con un frente entrará por el oeste por la tarde. Con esta situación tendremos cielos cubiertos en la mayor parte de la Península, con amplios claros por la tarde excepto en el oeste, y con precipitación de débil a moderada en el interior sureste y algunos chubascos fuertes, que pueden ir acompañados de tormentas aisladas en Cataluña y Baleares en horas centrales. El frente entrará a últimas horas del día dejando precipitaciones persistentes, sobre todo en el litoral gallego, y se moverá hacia el sur. En Canarias, intervalos nubosos con algunas precipitaciones en cumbres y medianías de las islas montañosas. Posibles brumas y nieblas en Castilla y León y en otras zonas elevadas del interior. Temperaturas máximas en descenso por el noroeste y en el interior sureste, y en ascenso en el centro oeste de la Península y Pirineos. Mínimas en descenso por el suroeste y ascensos en el nordeste. En Canarias ligeros descensos Vientos de componente oeste en prácticamente toda la península excepto en las costas del Atlántico, que serán de componente sur en Galicia y de componente este en el Cantábrico oriental y Cataluña. En el Golfo de Cádiz, Alborán y Palos serán del oeste moderados, a fuertes. Pueden ser fuertes o muy fuertes en Galicia por la tarde y moderados, puntualmente fuertes en el resto. Rachas fuertes o muy fuertes en el litoral gallego y cumbres de la Cordillera Cantábrica. En Canarias, viento flojo del norte con régimen de brisas rolando a componente este a últimas horas».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones que pueden ser puntualmente fuertes en Baleares y rachas de viento fuertes o muy fuertes en Galicia a últimas horas».