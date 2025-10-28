Las Cabañuelas de Jorge Rey revientan el puente y la AEMET lo ha confirmado: «Desde el miércoles…»

Desde este mismo miércoles Jorge Rey confirma lo que puede pasar en este puente que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para darlo todo en estas jornadas que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Son tiempos de apostar claramente por un giro radical que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. Con la mirada puesta a un giro radical que hasta la fecha no hubiéramos ni esperado.

La AEMET coincide con este joven y nos explica que: «Se prevén bajas presiones en el suroeste peninsular que dejarán una situación de inestabilidad con cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares con precipitaciones generalizadas en su mitad occidental y algo más dispersas en el centro y nordeste. Se espera que sean persistentes en el suroeste de Castilla y León, Extremadura, Sistema Central, oeste de Castilla la Mancha y oeste de Andalucía, así como en litorales sur andaluces por la tarde. Es probable que sean localmente fuertes y con tormenta en entornos de montaña y zonas próximas del cuadrante suroeste de la Península, así como en la zona del Estrecho, donde se podrán producir acumulados significativos. No se descarta alguna tromba marina o tornado pequeño en litorales del Golfo de Cádiz. En Canarias cielos nubosos con precipitaciones débiles. Bancos de niebla y brumas persistentes en entornos de montaña.

Temperaturas máximas en descenso en el oeste de las mesetas, Andalucía occidental, Sistema Ibérico y Pirineos; ascensos en las costas de Galicia, Cantábrico, Mediterráneo y Baleares; los descensos pueden ser notables en Extremadura. Las mínimas experimentarán un ascenso generalizado en la Península y Baleares más suave en el extremo suroeste peninsular incluso con ligeros descensos. Estos ascensos pueden ser notables en la meseta sur. Temperaturas en descenso en Canarias excepto las mínimas en Fuerteventura y Lanzarote con ligeros ascensos».

Las alertas estarán activadas: «Soplará moderado del sur en el área mediterránea norte y de este rolando a oeste en el área sur y Alborán. Vientos de componente sur moderados en el resto de los litorales rolando a oeste fuerte por la tarde en el Golfo de Cádiz; también de componente sur y sureste con intervalos de moderado en el interior de la Península. En Canarias vientos del oeste rolando a componente norte con intervalos de moderado».