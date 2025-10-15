Malas noticias de Jorge Rey sobre la DANA: confirma que no habrá tregua

Confirma Jorge Rey las malas noticias, parece que no habrá tregua, sino más bien todo lo contrario, esta DANA no es como las demás. Estamos viviendo unos días en los que parece que el tiempo nos da más de lo que esperaríamos. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar de ser los que nos acompañarán en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Parece que hay un sistema, el de las Cabañuelas capaz de adelantarse a los demás.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de saber qué es lo que puede pasar a partir de ahora cuando el tiempo parece que no quiere darnos un respiro, sino todo lo contrario. Este otoño tiene una diferencia importante respecto con los anteriores, en especial con el número de DANA que estamos teniendo. Una vez más, parece que el Mediterráneo es una de las zonas más afectadas por un fenómeno que no nos dará ninguna tregua, sino más bien todo lo contrario. Lo que nos espera es un marcado cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Confirma que no habrá tregua

La previsión del tiempo parece que nos guardará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que quizás deberemos empezar a pensar en marcados cambios de ciclo. De un otoño o de un casi veroño en el que las temperaturas son especialmente suaves, topamos de lleno con una estación del año que nos sorprenderá más de la cuenta.

Son días de estar preparados para un giro radical que puede acabar siendo peor de lo esperado. En especial, si tenemos en consideración lo que dicen los expertos. Estamos ante una serie de cambios que llegan sin avisar y pueden acabar de generar más de una sorpresa del todo inesperada.

Lo que tenemos por delante es un marcado cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede pasar. Es más importante que nunca, estar atentos a una previsión del tiempo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que hasta el momento no hubiéramos tenido en consideración.

Jorge Rey nos explica que no habrá tregua en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo un problema.

Estas son las malas noticias que trae Jorge Rey sobre la DANA

La DANA Alice es una de las más destacadas de estos últimos tiempos que puede acabar de dejar unos registros realmente sorprendentes. Cada año este tipo de fenómenos parece que es más peligroso, tal y como vemos en unas jornadas de cambios importantes.

Los expertos de la AEMET siguen enviando alertas ante una previsión del tiempo que nos invita a no bajar la guardia: «Chubascos y tormentas localmente fuertes de madrugada en Menorca y norte de Mallorca y por la tarde en el nordeste de Cataluña, sin descartarlas en otras zonas del interior del este peninsular. Nieblas persistentes en el norte de Lugo».

Las lluvias seguirán estando presentes: «Se prevé que continúe la influencia de una masa fría en altura sobre el este de la Península y Baleares, donde se prolongará la inestabilidad, con tendencia lenta y gradual a disminuir. Se prevén desde primeras horas cielos nubosos con chubascos y tormentas en el medio y bajo Ebro, litorales valencianos y Baleares, en principio de menor intensidad que en días previos, salvo en Menorca y norte de Mallorca, donde pueden ser localmente fuertes de madrugada. Por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en zonas dispersas del interior peninsular, con chubascos localmente fuertes acompañados de alguna tormenta en el nordeste de Cataluña, sin descartarlos en la Ibérica sur e interior del sudeste peninsular. También son posibles estos chubascos, que serían de menor intensidad, en el resto de interiores del tercio oriental peninsular, especialmente montaña, sin descartar del todo otras zonas de montaña. En el resto de zonas poco nuboso, con intervalos nubosos de nubes bajas en el norte de Galicia y Cantábrico, aumentando la nubosidad media y alta por el sudoeste. En Canarias se prevé abundante nubosidad con predominio de nubes medias y altas, con una muy pequeña probabilidad de precipitaciones en las montañosas. Probables nieblas matinales en los tercios norte y este, espesas y persistentes en el norte de Lugo, así como nieblas costeras en las Rías Gallegas».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «No se prevén grandes cambios en las temperaturas excepto descensos de las mínimas en la Ibérica norte. Pueden darse heladas débiles en cumbres pirenaicas. En la Península y Baleares soplarán vientos del este y nordeste de flojos a moderados en litorales, con algún intervalo de fuerte en litorales del norte de Galicia y levante en Estrecho; flojos variables en el interior con predominio de componente este en horas centrales. En Canarias vientos flojos con tendencia a predominar componente norte en las orientales y oeste en las occidentales».