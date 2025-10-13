La AEMET activa la alerta en Madrid por lluvias muy fuertes para esta tarde: los municipios afectados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que a partir de las 17:00 horas de este lunes 13 de octubre se esperan lluvias débiles y dispersas en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. A partir de la tarde de este lunes se esperan lluvias débiles y dispersas en algunos puntos de la región. En municipios situados cerca de la sierra, la situación podría complicarse, ya que las nubes se han convertido en brumas y bancos de niebla a gran altitud, aumentando la probabilidad de chubascos. Estos podrían ser más intensos e incluso ir acompañados de tormentas, aunque siempre durante la tarde.

Zonas más afectadas

La peor situación se concentraría en las zonas de sierra y en el este de la Comunidad de Madrid.

Descenso de temperaturas

Además de las precipitaciones, el cambio de tiempo traerá consigo un descenso notable de las temperaturas, especialmente en las máximas. Los termómetros no superarán los 25 grados en ninguna localidad, y en zonas como Collado Villalba las máximas podrían quedarse en 21 grados. En otros puntos, como Navalcarnero, Getafe, Aranjuez, Alcalá de Henares o la capital, las máximas oscilarán entre 23 y 24 grados. Se trata, en efecto, del principio del adiós a un verano que se ha prolongado más de lo esperado.

Radar de Madrid. Convección en la sierra. pic.twitter.com/xsH9erj0tA — AEMET_Madrid (@AEMET_Madrid) October 13, 2025

Sin avisos por fenómenos adversos

A pesar de estas condiciones, la AEMET no ha emitido avisos por fenómenos meteorológicos adversos, por lo que se espera que la calma predomine pese al mal tiempo. Esta mañana, los cielos de Madrid amanecieron completamente encapotados y nubosos, mostrando un cambio evidente respecto a días anteriores y anticipando la inestabilidad prevista para la tarde.

Resumen del cambio de tiempo

En resumen, Madrid vivirá en las próximas horas un claro contraste con el calor que ha caracterizado las últimas jornadas: lluvias dispersas, nubes bajas, brumas en la sierra y un descenso generalizado de las temperaturas marcarán el inicio de un otoño más típico de la región.