Ni lluvias ni granizo: Jorge Rey avisa del fenómeno que llega después de la DANA a partir del lunes

Jorge Rey avisa del fenómeno que llega después de la DANA a partir del lunes, llega un marcado cambio de tendencia que este experto se encarga de determinar. Son tiempos de ver un poco más, qué es lo que nos está esperando en unos días en los que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca en estos días que hasta la fecha no habíamos tenido en consideración. Son momentos de conocer en todo momento qué es lo que va a pasar en estas jornadas que tenemos por delante.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante, con la mirada puesta que puede acabar generando más de una catástrofe del todo inesperada. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por un cambio que puede acabar llegando de la mano de un Jorge Rey que sabe bien qué es lo que puede pasar en estas jornadas. No tendremos que preocuparnos por las lluvias ni el granizo, lo que llega puede ser algo cambiante que las Cabañuelas nos explican.

Ni granizo ni lluvias

Las lluvias como habían advertido las cabañuelas hace semanas han causado estragos en España en el puente de la Hispanidad en algunas partes del territorio. Sin duda alguna, estaremos ante una serie de situaciones que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperados.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar a partir de ahora con una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con ciertos detalles que pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante.

Las lluvias pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Con ciertos detalles que este experto se encarga de darnos en las redes sociales. Este vídeo viral que ha acabado siendo uno de los más vistos.

Afrontamos un cambio en este otoño que está dejando registros de récord. Tendremos que ver una situación del todo inesperada en estos días que hasta la fecha las Cabañuelas vuelven a triunfar y nos dicen lo que está a punto de pasar.

Jorge Rey avisa de lo que llega después de la DANA

La DANA de estos días se ha convertido en una noticia que ha causado estragos, con una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con algunos momentos en los que parece que el giro radical en el tiempo puede ser complicado.

Es hora de conocer qué nos depara el tiempo a partir de ahora. La AEMET advierte de que no hay que bajar la guardia: «Se prevé la influencia de una masa fría en altura sobre el este de la Península y Baleares, donde prolongará la inestabilidad. Se esperan desde primeras horas cielos nubosos con chubascos y tormentas en un amplio entorno del mar Balear, afectando a litorales de Cataluña y norte del Levante y a Baleares. Pueden ser localmente fuertes y/o persistentes en litorales desde norte de Alicante hasta Girona y en Baleares, incluso muy fuertes en Pitiusas. Por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en zonas dispersas del interior peninsular, con chubascos y tormentas en montaña del centro y tercios norte y este, más intensos e incluso localmente fuertes en zonas del Pirineo y de la Ibérica. En el resto de zonas poco nuboso. En Canarias, cielos nubosos en los nortes y nubes altas y de evolución al sur. Probables nieblas matinales en el tercio norte y mitad este peninsulares y Baleares, así como nieblas costeras en las Rías Gallegas. Probable polvo en suspensión en Alborán, mitad sur peninsular y archipiélagos».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas tienden a descender en el extremo norte y litorales sudeste, aumentando en el interior de la mitad sur peninsular. En las mínimas predominarán los descensos. Puede darse alguna helada débil en cumbres pirenaicas.

En la Península y Baleares soplarán vientos del este y nordeste de flojos a moderados en litorales y flojos variables en el interior, con predominio de componente norte en horas centrales. En Canarias norte y nordeste flojo en las islas más orientales y flojo variable o componente este en las montañosas». Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas localmente fuertes y/o persistentes desde primeras horas en litorales desde norte de Alicante hasta Girona y en Baleares, incluso muy fuertes en Pitiusas. Por la tarde no se descartan en zonas del Pirineo y de la Ibérica».