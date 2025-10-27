Jorge Rey sentencia el puente de Todos los Santos y nadie está preparado: «La nieve…»

La nieve hará acto de presencia en este puente de Todos los Santos, nadie está preparados para lo que está a punto de llegar, Jorge Rey se adelanta a todos con esta previsión. Estamos ante una serie de novedades que pueden acabar siendo con este tipo de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Con la mirada puesta con una serie de detalles en lo que todo puede ser posible, este joven nos advierte de lo que está por llegar.

La nieve puede hacer acto de presencia

La sentencia de Jorge Rey del puente de Todos los Santos

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se prevé un aumento de la estabilidad en el tercio norte peninsular que dejará abundante nubosidad baja matinal tendiendo a poco nuboso o despejado excepto en extremo oriental del Cantábrico y norte de Navarra donde será más persistente y con probabilidad de alguna lluvia o llovizna débil. En el centro peninsular, poco nuboso; en el tercio sur se mantiene la inestabilidad que dejará cielos muy nubosos o cubiertos con probables chubascos localmente fuertes y con alguna tormenta en el suroeste y débiles, en general, en el resto, tendiendo al final a nuboso con nubosidad baja en zonas próximas a litorales. En Canarias, predominio de nubosidad media y alta con algunas nubes bajas por la mañana. Bancos de niebla matinales en zonas bajas del centro de Castilla y León, así como en zonas de La Mancha».

Siguiendo con la misma previsión: «Temperaturas máximas en descenso en la costa sur de Andalucía e interiores del nordeste peninsular y en ligero a moderado ascenso en el resto de la Península y Baleares, localmente notable en montañas del tercio norte peninsular. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el tercio sur peninsular y moderado en el resto y Baleares. En Canarias ligeros ascensos. Heladas débiles en los Pirineos y en zonas altas de la mitad norte. Vientos flojos en general en la Península y Baleares de componentes norte en la vertiente norte atlántica y componentes sur y este en la vertiente sur. Predominio de la componente sur en el Cantábrico. Soplará de componente este en la vertiente mediterránea desde la Comunidad Valenciana hacia el sur rolando a suroeste por la tarde. Cierzo moderado con intervalos de fuerte o probables rachas muy fuertes en el bajo Ebro y en el mar Balear; intervalos de fuerte de tramonta en Ampurdán. En Alborán flojos a moderados del este. En Canarias viento flojo del este, con predominio de brisas en las islas orientales y de oeste más intenso en las occidentales».