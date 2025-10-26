PREVISIÓN DEL TIEMPO

Mallorca entra en alerta: domingo de fuertes lluvias en toda la isla

La Aemet ha activado el aviso amarillo por fuertes lluvias entre las 11:00 y las 16:59 horas

Lluvia en el centro de Palma.
Pedro Serra

Mallorca se enfrenta este domingo a una jornada difícil en el que las lluvias estarán a la orden del día. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por precipitaciones que podrían dejar un acumulado de 60 l/m2 en el peor de los casos, especialmente entre media mañana y emdia tarde.

En concreto, la zona de la Serra de Tramuntana será la más afectada de la isla a partir de las 11:00 hasta las 16:59 horas, seis horas las que se prevén acumulados en una hora de hasta 20 l/m2 y localmente, en todo el episodio, se podrían acumular entre 40 y 60 l/m2.

Las temperaturas irán en descenso, y en algunas zonas las mínimas se alcanzarán al final del día con máximas entre 19 y 23 grados.

En consecuencia, el Servicio de Emergencias 112 en Baleares ha activado el Índice de Gravedad 0 (IG0) del Plan Meteobal en Mallorca ante la previsión de lluvias, que responde al aviso amarillo establecido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este domingo.

Ante este escenario, desde el Servicio de Emergencias han pedido precaución a la ciudadanía en las próximas horas, así como que sigan sus consejos y que llamen al 112 en caso de emergencia.

Entre los consejos de Emergencias en caso de lluvias y tormentas, se encuentran los siguientes: si se está en casa, adoptar medidas para impedir la entrada de agua, asegurando puertas y ventanas, no dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar, no bajar a las zonas inundables de la vivienda y quedarse en las zonas altas, y, si se inunda la casa, cerrar el interruptor general de la electricidad; y, si se está conduciendo, moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.

