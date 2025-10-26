Mallorca entra en alerta: domingo de fuertes lluvias en toda la isla

Mallorca se enfrenta este domingo a una jornada difícil en el que las lluvias estarán a la orden del día. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por precipitaciones que podrían dejar un acumulado de 60 l/m2 en el peor de los casos, especialmente entre media mañana y emdia tarde.

En concreto, la zona de la Serra de Tramuntana será la más afectada de la isla a partir de las 11:00 hasta las 16:59 horas, seis horas las que se prevén acumulados en una hora de hasta 20 l/m2 y localmente, en todo el episodio, se podrían acumular entre 40 y 60 l/m2.

Las temperaturas irán en descenso, y en algunas zonas las mínimas se alcanzarán al final del día con máximas entre 19 y 23 grados.

En consecuencia, el Servicio de Emergencias 112 en Baleares ha activado el Índice de Gravedad 0 (IG0) del Plan Meteobal en Mallorca ante la previsión de lluvias, que responde al aviso amarillo establecido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este domingo.

🌧️Hoy #domingo 26, el paso de un frente frío dejará precipitaciones especialmente entre media mañana y media tarde. · Temperaturas en descenso, en algunas zonas las mínimas se alcanzarán al final del día.

· Tmáx entre 19 y 23 ºC ⬇️PCP y T a unos 800 m. pic.twitter.com/yXHEcOUU99 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) October 26, 2025

Ante este escenario, desde el Servicio de Emergencias han pedido precaución a la ciudadanía en las próximas horas, así como que sigan sus consejos y que llamen al 112 en caso de emergencia.

Entre los consejos de Emergencias en caso de lluvias y tormentas, se encuentran los siguientes: si se está en casa, adoptar medidas para impedir la entrada de agua, asegurando puertas y ventanas, no dejar fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar, no bajar a las zonas inundables de la vivienda y quedarse en las zonas altas, y, si se inunda la casa, cerrar el interruptor general de la electricidad; y, si se está conduciendo, moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.