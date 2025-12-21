Confirmado: ya se saben algunos detalles del vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025

La expectación en torno al look que Cristina Pedroche lucirá en las próximas Campanadas vuelve a situarla en el centro de la noticia. A falta de semanas para que el reloj de la Puerta del Sol marque el inicio del nuevo año, la presentadora ha dejado caer apenas unas pinceladas sobre un estilismo que, según ella misma reconoce, podría ser el más complejo y sorprendente de toda su trayectoria. Con 37 años y convertida en uno de los rostros más polémicos de la televisión, Pedroche ha admitido que esta edición le ha supuesto un desafío creativo mayor que ninguno anterior y que el resultado final será «muy distinto y muy grande», una afirmación que ha alimentado la intriga de sus seguidores.

Durante sus últimas intervenciones, Cristina ha insistido en que esta propuesta no dejará indiferente a nadie. Ha hablado de esfuerzo, de emoción y de un trabajo que, según recalca, ha requerido más dedicación que otras veces. Sin desvelar el concepto, ha dejado claro que la construcción del estilismo ha ido acompañada de una carga personal significativa y que este año siente que ha llegado el momento de dar un paso más allá. Ese hermetismo ha sido suficiente para que comiencen las teorías, aunque ella misma pidió paciencia: sólo cuando suenen las doce campanadas se podrá entender el mensaje que pretende transmitir.

Habla el peluquero de Pedroche

El peluquero Óscar Lozano, responsable de sus peinados en las Campanadas, asegura que esta edición plantea una propuesta capilar «muy pulida, muy potente y con elementos que formarán parte del ajuar de este año». No quiso entrar en materia sobre el vestido, pero sí subrayó que el concepto global habla de una declaración artística en la que la imagen vuelve a ocupar un papel central.

Lozano, que cumple doce años acompañando a Pedroche en esta cita, describe el proceso como un acontecimiento que viven en equipo y con un sentimiento de unidad. Para él, la preparación del 31 de diciembre es más que un reto: supone una tradición compartida que renueva energías y que, en sus palabras, está cargada de ilusión, nervios y orgullo. Considera que Pedroche ha transformado este momento en una especie de rito contemporáneo capaz de reinventarse cada año y de marcar nuevas posibilidades estéticas en el panorama televisivo.

Cuando se le pregunta qué espera que se diga sobre el look de este año, Óscar Lozano no duda en señalar la ambición del proyecto: que el vestido vuelva a cambiar la percepción del evento y consolide la idea de que la presentadora ha construido una tradición. Recuerda que Pedroche ha presentado ya once estilismos que han abierto debate y que, por esa misma razón, el número doce debía estar a la altura, algo que define como una obligación creativa y un reto conjunto.

Josie ha dado algunas pistas

A todo lo anterior podemos sumar las pistas que ha dado Josie, el diseñador que ha acompañado a Cristina Pedroche durante once de los doce años en los que ella ha presentado las Campanadas. Durante su última entrevista, ha explicado que esta edición carga con un peso simbólico especial debido a la cifra y reconoció que el proceso de creación ha sido especialmente duro. Sin revelar la naturaleza del vestido, admitió la presión que siente y lo definió como una necesidad tanto para la presentadora como para el resto del equipo, una forma de expresar el momento profesional y personal que atraviesan.

El estilista también confesó su deseo de que la reacción del público sea inmediata. Bromeó con que espera que la sorpresa llegue incluso antes de que termine de sonar la última campanada, cuando, según él, las redes sociales deberían estallar en comentarios para medir el impacto visual y emocional de la propuesta. En su opinión, esta edición debía ser radical, distinta y con un mensaje que trascendiera la mera estética.

Cristina Pedroche rompe su silencio

La presentadora también abordó el tema durante su visita a El Hormiguero, donde Pablo Motos y las ya conocidas hormigas intentaron arrancarle algún detalle adicional. Pedroche fue prudente y sólo se permitió calificar el diseño como «natural», una pista interpretada por algunos como clave y por otros como una maniobra más para despistar. Cuando se le insinuó si habría un giro «Disney», «diabólico», energético o especialmente sensual, respondió entre risas: «Yo soy sexy». La frase, entregada con ironía, avivó aún más las especulaciones.

En el mismo espacio televisivo, las hormigas fantasearon con ideas imposibles: vestidos que se rompían en directo, estructuras que se deshacían o materiales inesperados como barro o cerámica resquebrajada. Pedroche descartó todas esas hipótesis, aunque confirmó que lo que prepara es algo «mundial», un término que abrió nuevas interpretaciones, especialmente cuando se le preguntó si tenía que ver con el tamaño. No aclaró ese punto, pero sí adelantó que quienes lo vean pensarán que está loca por atreverse a tanto.