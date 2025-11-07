Meteocat avisa de lluvias intensas en Cataluña y no estamos preparados: «Al inicio y al final del día»

Las lluvias intensas y el viento, activan las alertas del Meteocat en Cataluña a las puertas del fin de semana. Será mejor que nos preparemos para afrontar una serie de situaciones que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a una serie de detalles que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de producirse de una forma muy diferente.

Tocará estar pendientes de un cielo que nos sumergirá en lo peor de un otoño para el que deberemos estar especialmente preparados. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos darán más de un giro radical que hasta el momento no hubiéramos imaginado. Estaremos muy pendientes de una serie de elementos que pueden acabar generando un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Son tiempos de cambios y de visualizar un otoño de esos que impresionan y que pueden acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante.

No estamos preparados para lo que llega este fin de semana

Este fin de semana deberemos empezar a prepararnos para un cambio radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Una situación del todo inesperada que puede acabar siendo un giro radical que puede acabar siendo esencial en estas próximas jornadas.

Lo que nos espera es un importante cambio que acabará siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que todo puede ser posible. Es hora de apostar claramente por una previsión del tiempo que puede hacernos cambiar por completo de actividad.

La alerta por lluvias de esta semana ha obligado a la AEMET a hacer sonar las alertas en un territorio muy castigado por las lluvias abundantes. Sin duda alguna, tenemos por delante, un giro importante de guion que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante y que puede llegar a ser especialmente peligroso.

Es hora de saber qué nos espera en una Cataluña en estas próximas horas en las que todo puede pasar, tal y como hemos visto en estas últimas horas en las que las lluvias han ido cobrando fuerza.

Este es el aviso de Meteocat para el fin de semana

Este fin de semana tendremos que prepararnos para volver a ver un giro radical que llega después de las lluvias que han activado las alarmas. Cataluña y España se preparan para un nuevo frente que puede acabar de generar numerosos elementos que hasta el momento no imaginábamos.

Tal y como se nos presenta en la web de la AEMET esta previsión: «Cielo muy nuboso o cubierto con precipitaciones generalizadas, ocasionalmente con tormenta en el litoral, remitiendo de oeste a este durante la tarde y tendiendo a poco nuboso a últimas horas salvo en el valle de Arán y extremo norte del Pirineo, donde las precipitaciones serán persistentes. Cota de nieve entre 1800 y 2000 m. Temperaturas mínimas en ascenso en el Pirineo occidental y en el resto, sin cambios. En el norte del Ampurdán, cotas altas del Pirineo y sur de Tarragona, viento moderado a fuerte, con rachas muy fuertes a partir de la mañana, del norte y noroeste; en el resto de la mitad sur, viento moderado de componente oeste y en el resto de la mitad norte, viento flojo variable». Las alertas estarán activadas: «En el norte del Ampurdán, cotas altas del Pirineo y sur de Tarragona, viento moderado a fuerte con rachas muy fuertes del norte y noroeste a partir de la mañana».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «La llegada de un nuevo frente dejará cielos nubosos o cubiertos con chubascos generalizados, menos frecuentes y más débiles en el extremo sureste peninsular. En Galicia se esperan chubascos acompañados ocasionalmente por tormentas y posible granizo que serán localmente fuertes en el oeste de la Comunidad y dar lugar a acumulaciones significativas. También se podrán producir acumulaciones por precipitaciones persistentes en áreas del Cantábrico oriental y zonas de montaña de la mitad norte. En la segunda mitad del día será probable la presencia de tormentas ocasionales en el interior peninsular. En el nordeste podrá quedar restos de inestabilidad con precipitaciones que con cierta incertidumbre se darán en el nordeste de Cataluña. En Canarias intervalos nubosos con posibles precipitaciones en el norte de las islas. Bancos de niebla matinales y vespertinos en zonas de montaña de la mitad norte y brumas frontales. Descenso de las temperaturas máximas en el norte de la meseta Sur y noreste peninsular y más suave en el norte de Castilla y León y Baleares; en el resto ligeros ascensos más intensos en zonas de montaña del noroeste y del interior sureste peninsular. Predominio de ligeros descensos en las mínimas que serán más intensos en el tercio oriental y Baleares. En Canarias, predomino de ligeros descensos. Heladas débiles en los Pirineos».