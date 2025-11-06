Ni nieve ni tormenta: Meteocat no da crédito con lo que llega este jueves a Cataluña

Meteocat no da crédito con lo que llega este jueves a Cataluña, será mejor que nos preparemos para lo peor. La previsión del tiempo para esta zona del país pone los pelos de punta. Tenemos por delante un marcado cambio de tendencia que puede ser esencial para estos días de otoño. Lo que nos espera va mucho más allá de lo que nos imaginaríamos. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca.

Tenemos que empezar a prepararnos para afrontar un cambio que puede volver a poner la alerta en nuestro país. Tocará estar pendientes de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo el que nos afectará de lleno. Con la mirada puesta a unos cambios que, tendremos que empezar a ver. Cataluña se prepara para afrontar un episodio de lluvias abundantes cuando apenas ha salido del anterior. Cuando todavía hay señales de las lluvias torrenciales de hace unas semanas, esta zona de España se vuelve a poner en alerta ante la llegada de nuevas lluvias abundantes que pueden cambiarlo todo.

Ni tormenta ni nieve

El riesgo ante una nueva amenaza por el tiempo que se espera en Cataluña hoy es real. Tenemos que empezar a prepararnos para afrontar un marcado cambio que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Lo que nos espera, puede acabar siendo clave en estas próximas jornadas.

Estaremos pendientes de un cielo que amenaza lluvias abundantes y que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Es hora de conocer en primera persona lo que Meteocat nos dice que puede acabar llegando con fuerza a esta zona del país.

Pese a llegar las primeras nieves abundantes a un Pirineo con una cota de nieve de menos de 2.000 metros, la principal amenaza no estará en las montañas, sino que la tendremos en la costa. El cielo nos indica que las lluvias abundantes pueden acabar siendo una realidad, en unos días en los que el tiempo es clave antes de salir de casa.

Media Cataluña está en alerta ante la llegada de un nuevo episodio de lluvias abundantes que puede cambiarlo todo y sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará de lleno en unos días en los que todo puede acabar siendo posible.

No da crédito Meteocat con lo que llega este jueves a Cataluña

La realidad es que todo el litoral de Cataluña puede sufrir los efectos de unas lluvias torrenciales que son la principal amenaza para todos. Tenemos por delante una serie de cambios destacados que pueden acabar marcando estas próximas jornadas de forma significativa.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo muy nuboso o cubierto. Se esperan chubascos fuertes o muy fuertes, que pueden ir acompañados de tormenta y granizo. Temperaturas mínimas en descenso en Pirineos y en ascenso ligero en el resto; máximas en descenso, débil en litorales y notable en Pirineos. Heladas débiles en puntos del Pirineo occidental. Viento flojo a moderado de componente este a primeras horas, girando a componente oeste durante la mañana, salvo en el Ampurdán donde no rolará hasta últimas horas. No se descartan rachas muy fuertes del sur en Pirineos de madrugada, y a última hora del noroeste en Tarragona».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos fuertes o localmente muy fuertes y acompañados de tormenta. No se descartan rachas muy fuertes de madrugada del sur en Pirineos, y del noroeste en el sur de Tarragona a últimas horas. Descenso notable de las máximas en Pirineos».

Para el resto de España la previsión no es muy distinta: «El paso de frentes unido a la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo norte dejarán un día marcado por la inestabilidad en la Península y Baleares con cielos nubosos o cubiertos y apertura de claros por la tarde en áreas de la vertiente atlántica y sur de Baleares. Se esperan precipitaciones que serán menos probables en el extremo suroeste peninsular y más frecuentes en Galicia, Cantábrico, cuadrante noreste peninsular y Baleares que podrán dar lugar localmente a acumulaciones significativas. En el noreste peninsular y Baleares se esperan probables chubascos y tormentas fuertes, ocasionalmente con granizo y rachas muy fuertes, que localmente podrán ser muy fuertes en litorales e interiores de Tarragona y Barcelona así como en el sur de Lleida, tendiendo a remitir por la tarde. Nevará en el Pirineo a una cota por encima de 1600-2000 metros. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos por la tarde y precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve. Bancos de niebla matinales en zonas de montaña. Las temperaturas descenderán de forma acusada y prácticamente generalizada en la Península, y Canarias, notablemente las máximas en amplias áreas de la Península e incluso de forma localmente extraordinaria en el interior sureste. Únicamente se mantendrán con pocos cambios en litorales del este y sureste peninsular. Heladas débiles en los principales entornos de montaña de la mitad norte y sureste peninsular».