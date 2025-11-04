Llegan lluvias y niebla baja a estas partes de Cataluña y Meteocat avisa: «Principalmente en…»

Meteocat avisa de que llegan lluvias y niebla baja a estas partes de Cataluña, será mejor que nos preparemos para lo peor. Son tiempos de cambios y de apostar claramente por un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Es hora de saber qué previsión del tiempo nos espera a una Cataluña en la que parece que el tiempo quiere darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Con un giro importante de guion que puede convertirse en algo para lo que quizás no estaremos del todo preparados. Es hora de dejar salir una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos que la lluvia pudiera ser un elemento tan perjudicial para todos, en especial, si tenemos en cuenta lo que ha vivido Cataluña en este pasado mes.

Estas partes de Cataluña se preparan para lo peor

Hace unas semanas una terrible DANA golpeó el sur de Cataluña, de tal manera que nos sumergió en lo peor de un tiempo para el que quizás no estamos del todo preparados. Nos hemos acostumbrado a vivir de forma cíclica este episodio que puede acabar siendo un problema para todos.

Esta lluvia que cae sobre mojado y con más de una sorpresa inesperada en estos puntos del país en los que quizás tocará estar preparados para afrontar una serie de situaciones del todo inesperada. Son días de ver qué es lo que puede pasar en breve y la manera en la que nos puede afectar de lleno.

Cataluña se prepara para una serie de cambios que pueden acabar siendo especialmente perjudiciales en todos los sentidos. Será el momento de saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que el tiempo puede acabar de jugarnos una mala salida de casa.

Hay que estar pendientes de una previsión del tiempo que se actualiza por momentos y nos puede sumergir de lleno en un cambio destacado. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Niebla baja y lluvia activan la alerta de Meteocat

Lo peor que puede llegar en breve a Cataluña hace activar las alertas del Meteocat y lo hace de tal forma que nos prepara para un episodio que puede traernos más de una sorpresa del todo inesperada en estas próximas horas que tenemos por delante y que nos sorprenderán en más de un aspecto.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo muy nuboso o cubierto. Se esperan precipitaciones moderadas, generalizadas y persistentes, localmente de intensidad fuerte. La cota de nieve en Pirineos bajará desde 2000-2200 m hasta 1400-1600 m al final de la jornada. Temperaturas en descenso, notable en el caso de las máximas de Pirineos; las mínimas se darán al final del día, con heladas débiles en puntos del Pirineo. Viento flojo del sureste, girando al mediodía a componente sur en el litoral y oeste en el resto, con un aumento a intensidad moderada en el tercio sur y en el Ampurdán».

Se esperan lluvias importantes y hasta las primeras nevadas más abundantes de la temporada. Tal y como nos explica la AEMET para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé que un frente recorra la Península de oeste a este dejando a su paso cielos cubiertos y precipitaciones que afectarán a la mayor parte del territorio. Serán abundantes y acompañadas de tormentas y posible granizo en la mitad oeste peninsular. Precipitaciones en general débiles y ocasionales en el resto, sin esperarse en el extremo sureste ni en Baleares con cielos poco nubosos o con intervalos nubosos. Las mayores acumulaciones se darán en todo el oeste de la península, siendo probable que sean persistentes y localmente fuertes especialmente en el oeste de Galicia y fuertes con tormentas en el cuadrante suroeste. Con incertidumbre también se podrían dar intensidades fuertes en otros puntos del extremo oeste peninsular y acumulaciones significativas en el sistema Central occidental. En Canarias, intervalos de nubosidad alta tendiendo a nuboso en los nortes de las islas de mayor relieve con posibles precipitaciones débiles. Probables nieblas matinales en el Ebro, Melilla e interiores de Cataluña y del este peninsular. Brumas frontales en la mitad oeste.

Temperaturas máximas en descenso en el oeste peninsular y de forma localmente notable en Canarias, con aumentos en el bajo Ebro y regiones del centro sur e interior nordeste peninsular. Pocos cambios en el resto. Mínimas en descenso en Canarias y extremo noroeste peninsular, con predominio de los aumentos en el resto».