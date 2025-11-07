El truco que usan en Alemania para calentar la casa sin gastar mucho dinero: tiene sentido

A medida que se acerca el invierno y las temperaturas bajas, una de las principales preocupaciones de las familias es hacer del hogar un espacio más cálido y acogedor. Mejorar el aislamiento térmico no sólo implica comodidad, sino también eficiencia energética y ahorro en calefacción. En este contexto, en Alemania utilizan un truco para calentar la casa tan sencillo como efectivo: instalar cortinas térmicas.

Estas cortinas están pensadas para minimizar la pérdida de calor a través de las ventanas, uno de los puntos más críticos en cualquier vivienda. Junto con ventanas de doble o triple acristalamiento, pueden reducir hasta un 25-30% la pérdida de calor, lo que supone un ahorro considerable en la factura del gas. Además, algunos modelos también actúan como aislantes acústicos, minimizando el ruido del exterior.

El truco para calentar la casa que usan en Alemania

«El aislamiento reduce las pérdidas de calor en invierno y el recalentamiento de la vivienda en verano. Los aislantes térmicos neutralizan ese traspaso de calor en mayor o menor medida, en función de sus propiedades, mejorando la eficiencia energética del hogar. La elección entre los distintos tipos depende de la zona que se quiera aislar, como paredes interiores, fachadas, techos o bajo cubiertas, y del tipo de instalación. Las ventajas de instalar aislamiento térmico son claras: ahorro en la factura energética, mayor bienestar con temperatura agradable, menor impacto medioambiental y la posibilidad de ganar metros útiles en estancias desaprovechadas como buhardillas o sótanos», explica Leroy Merlin.

Las cortinas térmicas, aunque a simple vista parecen cortinas normales y corrientes, reducen la pérdida de calor a través de las ventanas. Fabricadas con varias capas de tela y relleno aislante, actúan como barrera entre el frío exterior y el calor interior. Gracias a su capacidad para retener la temperatura, se consigue que la casa se mantenga caliente, incluso durante las noches más frías del invierno.

El principio es sencillo: las cortinas térmicas impiden que el calor interior escape por las ventana, evitando tener que encender la calefacción todo el día. Cuanto más ajustadas quedan al marco y mayor sea la densidad del material, más efectiva es la barrera térmica. El uso de este tipo de cortinas se alinea con los principios de viviendas pasivas o de consumo casi nulo (NZEB), un estándar cada vez más adoptado en países como Alemania.

Trucos para ahorrar en calefacción

¿Quieres que tu calefacción rinda más sin gastar más? 🔥 Aquí tienes el combo perfecto para ahorrar 👇 🧼 1. Limpia con vinagre y jabón: Elimina la grasa y el polvo que crean una capa aislante. Así el calor se transmite mejor y el radiador trabaja menos. 💨 2. Púrgalo antes del invierno: El aire dentro impide que circule bien el agua caliente. Al purgarlo, el calor se reparte de forma uniforme y calienta más rápido. 🪞 3. Coloca papel de aluminio (o quitasol): Refleja el calor hacia la habitación en lugar de perderlo por la pared. Eficiencia inmediata. 💧 4. Añade un humidificador: El aire húmedo retiene mejor el calor, y tendrás sensación de más temperatura sin subir el termostato. Pequeños gestos que se notan en la factura y en el confort 💡✨

Además del truco que usan en Alemania para calentar la casa, existen varios trucos para mejorar el rendimiento de los radiadores. Lo primero y más importante es limpiarlos, ya que, con el tiempo, acumulan polvo, grasa y residuos de limpieza que forman una especie de capa aislante sobre el metal. El método es sencillo: mezcla agua caliente con vinagre blanco y un poco de jabón y utiliza un paño o esponja para limpiar toda la superficie del radiador, incluyendo las rendijas y la parte trasera. El vinagre actúa desengrasante, mientras que el jabón ayuda a eliminar la suciedad adherida.

Otro problema habitual es la presencia de aire en el interior de los radiadores, el cual forma burbujas que impiden que el agua caliente circule correctamente, y haciendo que tarden más en calentar la casa. Para solucionarlo, sólo tienes que purgar los radiadores: coloca un recipiente debajo de la válvula de purga, abre lentamente la válvula hasta que el aire escape y sólo salga agua y cierra la válvula. El resultado es inmediato: el calor se distribuye de manera uniforme y los radiadores funcionan mejor.

Los radiadores están pegados a la pared, lo que provoca que parte del calor se pierda en lugar de llegar a la habitación. Una solución rápida y económica consiste en colocar papel de aluminio entre la pared y el radiador. El aluminio refleja el calor hacia el interior de la estancia, aumentando la sensación térmica sin necesidad de subir el termostato.

Finalmente, poner un humidificador en las habitaciones permite mantener el aire húmedo, lo que mejora la sensación térmica. Para aprovecharlo al máximo, ajusta la humedad entre un 40-60%.