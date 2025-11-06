No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 5 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 289 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente, espectacular y curiosa historia han podido ver cómo Victoria no ha dudado un solo segundo en tratar de buscar la ayuda del duque, y todo para tratar de librarse de Dámaso. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que se ve profundamente sorprendida al ver cómo la reacción que tiene José Luis no es, ni de lejos, la que la duquesa esperaba.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ser testigos de cómo el capitán de la Santa Hermandad se ha presentado, de un momento a otro, en la Casa Pequeña. Y no lo hace con las manos vacías, sino que trae consigo una noticia verdaderamente inesperada que tiene estrecha relación con Luisa. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, sobre todo en esta tercera temporada de la serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española y que tantísimo está dando de qué hablar.

¿Qué sucede en el capítulo 290 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 6 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta ficción van a ser testigos de cómo Isabel, después de sentirse profundamente culpable por los pecados del pasado, se ha visto obligada a tomar una drástica decisión. Y todo para tratar de liberarse, a pesar de que las circunstancias no acompañen.

Por si fuera poco, entretanto, Rafael y Adriana no han dudado un solo segundo en presentarse en la cárcel, donde el Gálvez de Aguirre no duda un solo segundo en hacer valer sus galones. Y todo para que la Salcedo pueda ver, personalmente, a su amiga. A pesar de todo, lo que descubre en ese lugar consigue helarle la sangre. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.