No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 4 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 288 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta espectacular historia han podido ser testigos de cómo don Hernando no ha podido evitar desarmarse ante Irene, hasta tal punto que ha hecho todo lo que está en su mano para tratar de manipularla.

En cuanto a Bárbara, por su parte, trata de apartar a Leonardo de su lado, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española han podido observar cómo Adriana, Rafael y Alejo han trazado un plan para presentarse en la cárcel para hablar, de una vez por todas, en favor de Luisa. Todo ello mientras José Luis no ha dudado un solo segundo en alejarse del Valle con un objetivo muy concreto. ¿En qué consiste, exactamente? En zanjar un asunto de una vez por todas y para siempre, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 289 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 5 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia que se emite de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Victoria no ha dudado un solo segundo en buscar la ayuda del duque para conseguir su cometido, que no es otro que librarse, para siempre, de Dámaso.

Pero no todo sale como esperaba, ni mucho menos. Y todo porque José Luis reacciona de una forma que deja a la duquesa completamente descolocada. Por si fuera poco, vamos a ser testigos de cómo el capitán de la Santa Hermandad ha dado el paso de presentarse en la Casa Pequeña con una noticia de lo más inesperada que tiene como protagonista a Luisa. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.