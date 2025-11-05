Gira de Sergio Dalma por España: fechas, ciudades y cómo comprar las entradas
El artista inicia una nueva gira el próxima 2026
Buenas noticias para los fans de Sergio Dalma. Tal y como se ha comunicado de manera oficial, el cantante regresa a los escenarios. El intérprete de Bailar Pegados vuelve con fuerza y lo hace por todo lo alto. El próximo 14 de noviembre, el mundo entero tendrá la oportunidad de escuchar Ritorno a Via Dalma, su nuevo proyecto discográfico. Pero, este lanzamiento llegará acompañado de una esperada gira musical. Y es que, tal y como se ha comunicado, a partir del 2026 realizará una gira para rendir homenaje a clásicos italianos. Una aventura musical que promete despertar la nostalgia y proporcionar muchos momentos inolvidables.
Sergio Dalma recorrerá la geografía española y lo hará para realizar paradas en diversas ciudades de nuestro país. Un espectáculo inolvidable que concluirá de manera oficial en el 2027. Y es que, como bien saben sus fans, hace 15 años de la publicación de Vía Dalma, un álbum con el que vendió más de 300.000 copias. Así pues, gracias a este hito pudo posicionarse como un autor intergeneracional. Por ello, el objetivo del de Sabadell es hacer una gira inolvidable. Teniendo esto en cuenta, 22 ciudades de nuestro país han sido las afortunadas. ¿Cuáles son? ¿Cómo se pueden adquirir las entradas? Realizamos un breve repaso.
Ciudades por las que pasará ‘Ritorno a Via Dalma’
A través de sus redes sociales, Sergio Dalma ya ha compartido un cartel oficial con las fechas que formarán parte de esta aventura musical. De momento, se desconoce si se confirmarán más fechas. Pero, mientras, realizamos un pequeño repaso por algunas de las que ya han sido señaladas en el calendario.
- 14 marzo 2026: Donostia Kursaal
- 21 marzo 2026: Esparreguera Teatre La Passió d’Esparreguera
- 26 marzo 2026: Las Palmas de Gran Canaria
- 11 abril 2026: Salamanca
- 18 abril 2026: Cervera Gran Teatre de la Passió
- 25 abril 2026: Tarragona
- 9 mayo 2026: Pamplona
- 30 mayo 2026: Murcia
- 13 junio 2026: Córdoba
- 20 junio 2026: Palma de Mallorca
- 18 julio 2026: Jerez de la Frontera
- 30 agosto 2026: Albacete
- 18 septiembre 2026: Granada
- 11 octubre 2026: Zaragoza
- 17 octubre 2026: Vitoria
- 28 noviembre 2026: Tenerife
- 12 diciembre 2026: Bilbao
- 19 diciembre 2026: Logroño
- 16 enero 2027: Valencia
- 23 enero 2027: A Coruña
- 30 enero 2027: Barcelona
- 21 febrero 2027: Madrid
¿Cómo comprar las entradas para ir a la gira de Sergio Dalma?
Según se ha informado, las entradas para poder acudir a los conciertos que marcarán esta gira saldrán a la venta este 5 de noviembre. A partir de las 12:00h (hora antes en las islas Canarias) se puede acceder a la venta oficial. Eso sí, recomendamos adquirir las entradas desde las páginas de venta oficiales.
Y es que, para poder evitar cualquier tipo de fraude o venta ilegal, aconsejamos acceder a la web de www.sergiodalma.es o El Corte Inglés. Respecto al precio de las entradas, depende del sector seleccionado. Pues, cuanto más cerca del escenario se esté, más cara será la entrada. En algunas ciudades, el pase más caro presenta un coste de 80 euros. Pero, depende del recinto. Pues, hay otras ciudades donde la entrada más costosa es de 59 euros.